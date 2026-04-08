FC Nantes : l’IA recale Olivier Pantaloni et désigne le coach idéal pour les Canaris

Si Olivier Pantaloni pourrait être un nom crédible pour entraîner le FC Nantes la saison prochaine, l’IA n’est pas trop de cet avis.

Si le FC Nantes va terminer la saison avec Vahid Halilhodžić, un nouvel entraîneur devra être nommé pour la saison prochaine, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Dans cette optique, le nom d’un certain Olivier Pantaloni revient avec insistance chez les supporters, qui en parlent sur les réseaux sociaux. Ce dernier va quitter le FC Lorient à la fin de son contrat, en raison d’un climat interne qu’il juge défavorable et marqué par une certaine défiance des dirigeants. Son adjoint Yannick Cahuzac devrait également partir.

Cette situation alimente les discussions à Nantes, où Pantaloni est perçu comme un profil intéressant : un entraîneur expérimenté, capable d’apporter de la stabilité et de reconstruire une identité de jeu. L’idée de le voir associé à Cahuzac séduit aussi certains supporters, même si « Cahu » devrait faire son retour au RC Lens pour intégrer le staff de Pierre Sage. On a alors demandé à l’IA si Pantaloni serait le profil idéal pour entraîner les Canaris.

Voici sa réponse :

L’IA mitigée pour Pantaloni

« Non, Olivier Pantaloni ne serait pas forcément l’entraîneur idéal pour le FC Nantes la saison prochaine, même s’il reste un très bon coach pragmatique qui pourrait faire un job correct dans un club en reconstruction.

Ses forces (et pourquoi il pourrait coller à Nantes)

Spécialiste des petits budgets et des missions « survie/promotion » : Il a passé plus de 15 ans à l’AC Ajaccio (plusieurs montées en Ligue 1, maintien difficile) et vient de faire une très belle chose à Lorient : montée directe en Ligue 2 en 2024-2025 + un maintien très confortable en Ligue 1 cette saison. C’est exactement le profil dont Nantes a souvent besoin ces dernières années.

Style de jeu réaliste : Il aime les blocs bas très compacts (souvent en 3-4-2-1 ou 5-4-1), le contre, la solidité défensive et l’efficacité sur coups de pied arrêtés. À Nantes, où le jeu est souvent chaotique et où on galère à être dominateur, ça pourrait stabiliser l’équipe et limiter les défaites lourdes.

Homme de caractère, fidèle et bon manager d’hommes : Il n’est pas un carriériste, il sait gérer un vestiaire avec peu de moyens et fait adhérer les joueurs à un projet modeste mais clair. Ça pourrait calmer un peu l’instabilité chronique à la Beaujoire.

Il est libre cet été (il a annoncé qu’il ne prolongeait pas à Lorient malgré une bonne saison).

Les limites (pourquoi ce n’est pas l’idéal)

Pas un coach de projet à long terme : À 59 ans, il a presque toujours travaillé dans des clubs modestes (Ajaccio, Tours, Lorient). Nantes, même dans sa période galère, reste un club historique avec plus d’ambition, un centre de formation correct et une attente plus forte de jeu vers l’avant. Son style très défensif et pragmatique risque de frustrer les supporters nantais qui rêvent encore de beau jeu à la Maison Jaune.

Nantes a déjà testé ce type de profil : Beaucoup d’entraîneurs « réalistes » (Kombouaré, etc.) sont passés par là sans réussir à installer un vrai cycle positif. Pantaloni risque de faire du « maintien tranquille » plutôt que de relancer le club vers le milieu/haut de tableau.

Lorient est en train de réussir sans lui à long terme : Il part alors que le club breton semble avoir trouvé une certaine stabilité. À Nantes, avec la direction Kita (souvent critiquée pour son instabilité), le risque est qu’il devienne un « pompier » de plus qui dure 1-2 saisons avant un nouveau changement ».

L’IA conseille le profil idéal aux Kita

Pour conclure, l’IA a donc établi le portrait robot de l’entraîneur idéal pour le FC Nantes : « Pantaloni serait un choix sérieux et rassurant pour une saison de transition, surtout si Nantes finit encore une fois dans la zone rouge ou juste au-dessus. Il sait faire avec peu, il connaît la Ligue 1 et il n’est pas cher. Mais idéal ? Non. L’idéal pour Nantes la saison prochaine serait plutôt un coach plus jeune, ambitieux, capable d’installer un vrai style de jeu offensif et de relancer le projet sur 3-4 ans (un profil comme un ancien de Ligue 2 qui a réussi à monter et à s’installer, ou un étranger malin). Pantaloni, c’est plus le coach « on ne prend pas trop de risques ». Si Nantes veut enfin sortir de ce cycle infernal de lutte pour le maintien, il faut viser plus haut que le « spécialiste du petit budget corse ». Mais si l’objectif est juste « ne pas descendre en 2026-2027 », alors oui, il ferait probablement l’affaire ».

Une réponse assez catégorique, mais pour l’IA, le profil de Pantaloni pour reprendre le club en Ligue 2 est nettement plus réaliste : « En Ligue 2, c’est un choix sérieux et rassurant, surtout si l’objectif est la remontée directe ou en barrages. Il ferait probablement un bon job : solidité, gestion du groupe, efficacité. Mais idéal ? Toujours pas vraiment. L’idéal serait un coach plus jeune, dynamique, capable d’installer un vrai style et de relancer le club sur plusieurs années ».

Reste donc à voir qui sera l’heureux élu pour reprendre ce club en grosse difficulté depuis bien trop d’années maintenant…