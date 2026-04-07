RC Lens : Yannick Cahuzac vers un retour à Lens ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le dossier refait surface et intrigue de plus en plus. Ancien joueur emblématique du RC Lens, Yannick Cahuzac pourrait bien faire son retour en Artois… mais cette fois dans un rôle bien différent.

Une fin d’aventure qui se profile à Lorient

Du côté du FC Lorient, la fin de saison pourrait marquer la fin d’un cycle. Malgré un maintien en bonne voie, Olivier Pantaloni arrive en fin de contrat et ne devrait pas prolonger.

Une situation qui impacte directement son adjoint, Yannick Cahuzac, lui aussi en fin de contrat.

Pourtant, Pantaloni ne tarissait pas d’éloges à son sujet, allant jusqu’à le présenter comme un futur “meilleur entraîneur de France”.

Une cote qui ne cesse de grimper

Depuis ses débuts dans le staff de Franck Haise au RC Lens, Cahuzac a vu sa réputation grandir.

Son passage à Lorient n’a fait que confirmer son potentiel. Travailleur de l’ombre, apprécié pour ses compétences tactiques et humaines, il attire désormais l’attention de plusieurs clubs.

Lens, une piste toujours bien vivante

Et parmi ces clubs, un nom revient avec insistance : le RC Lens.

Déjà évoqué l’été dernier, puis cet hiver, un retour en Artois n’a jamais totalement disparu des radars. Jean-Louis Lecaavait d’ailleurs reconnu qu’une réflexion avait eu lieu au moment de composer le staff.

Aujourd’hui, selon l’Équipe, cette piste reste bien d’actualité.

Quel rôle pour Cahuzac ?

Reste à savoir dans quelles conditions un retour pourrait se concrétiser. Intégrer un staff existant ? Prendre davantage de responsabilités ? Ou même franchir un cap vers un rôle de numéro 1 ailleurs ?

Une chose est sûre : Yannick Cahuzac ne manque pas d’options.

Un retour qui aurait du sens

Pour le RC Lens, faire revenir une figure aussi respectée du club serait un signal fort.

Connaissance de l’environnement, attachement au maillot, progression constante… tous les ingrédients sont réunis pour imaginer un retour réussi.

Un été décisif en perspective

Avec plusieurs incertitudes à Lorient et des opportunités qui se multiplient, l’avenir de Yannick Cahuzac devrait rapidement se décanter.

Et si l’histoire avec le RC Lens n’était finalement pas terminée ?