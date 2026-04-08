Déjà mal en point au classement, le FC Nantes se déplace ce samedi à Auxerre avec des mauvaises nouvelles en série.

Le FC Nantes se présente ce week-end sur la pelouse d’Auxerre dans un contexte particulièrement défavorable. Entre statistiques inquiétantes, ambiance hostile annoncée et pression au classement, les Canaris n’ont clairement pas tiré le meilleur scénario avant cette 29e journée de Ligue 1.

Un arbitrage qui ne rassure pas

Premier élément qui fait grincer des dents du côté nantais : la désignation de Willy Delajod au sifflet. Un arbitre que le FC Nantes connaît bien… et pas forcément pour de bonnes raisons. Les chiffres sont parlants. En 18 rencontres dirigées par M. Delajod, les Canaris affichent un bilan très négatif : seulement 4 victoires, pour 4 matchs nuls et surtout 10 défaites. Un passif lourd, qui n’est pas passé inaperçu dans un moment où chaque point compte dans la lutte pour le maintien. Dernier souvenir en date : le derby face à Angers SCO, perdu 0-1 il y a un mois. Une rencontre qui reste encore en travers de la gorge côté nantais.

Auxerre prépare un enfer à domicile

Mais ce n’est pas tout. Le contexte autour du match s’annonce électrique. L’AJ Auxerre pourra compter sur un soutien massif de son public. Le stade sera plein à craquer, avec près de 17 000 supporters attendus. La billetterie a été prise d’assaut, et aucune place n’est désormais disponible. Une ambiance bouillante se prépare en Bourgogne, bien plus intense que celle rencontrée à Metz lors du dernier déplacement nantais. Dans ces conditions, Matthis Abline et ses coéquipiers devront afficher une solidité mentale irréprochable pour ne pas craquer sous la pression.

Un tournant pour le maintien

Sur le plan sportif, l’enjeu est immense. En cas de victoire, l’AJ Auxerre, dirigée par Christophe Pélissier, pourrait creuser un écart quasiment décisif sur Nantes au classement. Le club bourguignon en profiterait également pour se rapprocher dangereusement de l’OGC Nice, ajoutant encore un peu plus de pression dans cette fin de saison. De son côté, le FC Nantes affiche des statistiques inquiétantes à l’extérieur : 14e bilan de Ligue 1 avec seulement 2 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Une fragilité loin de la Beaujoire qui tombe au pire moment. Dans ce contexte, la mission s’annonce périlleuse pour Vahid Halilhodžić et ses hommes. Le FC Nantes joue bien plus qu’un simple match ce week-end.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)