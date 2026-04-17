ASSE Mercato : qui pour concurrencer Larsonneur ? Les supporters ont tranché !

Un sondage réalisé auprès des supporters place Hervé Koffi (RC Lens) comme le choix numéro un pour venir concurrencer Gautier Larsonneur à l’ASSE.

Cet été, Gautier Larsonneur pourrait voir débarquer de la concurrence dans les buts, surtout si l’AS Saint-Étienne remonte en Ligue 1 à l’issue de la saison. La direction stéphanoise commencerait en effet à explorer plusieurs pistes au poste de gardien et aurait déjà coché quelques noms : Ewen Jaouen (Stade de Reims), Hervé Koffi (RC Lens, prêté cette saison au SCO d’Angers) ou encore Mathys Niflore (Toulouse, prêté cette saison à Dunkerque).

Le choix des supporters des Verts penchent vers Koffi ou un autre gardien

Face à ces premiers noms sortis, nous avons lancé un sondage sur X afin de connaître la préférence des supporters de l’ASSE. Résultat, 42,2% d’entre eux plébiscitent Hervé Koffi, contre 6,7 % pour Ewen Jaouen et 2,2 % pour Mathys Niflore. Mais la majorité des supporters stéphanois (48,9 %) souhaitent surtout voir un autre gardien que ces trois options rejoindre l’AS Saint-Étienne cet été.

Hervé Koffi, auteur d’une très belle saison sous le maillot angevin avec déjà 10 clean-sheets à son actif cette saison en Ligue 1, apparaît donc, à ce stade, comme le choix privilégié des supporters des Verts parmi les noms évoqués.