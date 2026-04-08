ASSE : un Lensois à 8M€ pour remplacer Larsonneur cet été ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne prépare déjà un mercato crucial en vue de la saison prochaine. Avec l’objectif clair de retrouver durablement la Ligue 1, les Verts explorent plusieurs pistes, notamment au poste de gardien. Et une option venue du RC Lens commence sérieusement à faire parler : celle d’Hervé Koffi.

Une piste sérieuse dans les cages stéphanoises

Le nom d’Hervé Koffi circule avec insistance dans le Forez. Actuellement prêté à Angers, le gardien réalise de solides performances et s’impose comme l’un des éléments clés de son équipe.

Un profil qui plaît en interne, notamment pour sa régularité et sa capacité à rassurer une défense.

Koffi, une opportunité à 8 millions d’euros

Sous contrat avec le RC Lens, Koffi pourrait faire l’objet d’un transfert cet été. Le club lensois envisagerait un départ et valoriserait son gardien autour de 8 millions d’euros.

Un montant conséquent, mais qui pourrait être justifié pour un club ambitieux en cas de montée en Ligue 1.



Comme révélé par But Football Club dans cet article, le prix fixé par le RC Lens pour Hervé Koffi pour refroidir les ardeurs de Kilmer Sports.

Larsonneur fragilisé malgré sa prolongation

En parallèle, la situation de Gautier Larsonneur pose question. Malgré une prolongation récente et une revalorisation automatique en cas de montée (jusqu’à 120 000 € mensuels), ses performances ne rassurent pas totalement.

Avec 77 buts encaissés sur une saison de Ligue 1, le gardien n’a pas pleinement convaincu les dirigeants de Kilmer Sports, qui réfléchissent logiquement à une alternative.

Une montée qui pourrait tout accélérer

Tout dépendra désormais de l’issue de la saison. En cas de montée, l’ASSE devra rapidement se renforcer pour être compétitive dans l’élite.

Le poste de gardien apparaît comme l’un des dossiers prioritaires du prochain mercato.

Un dossier à fort enjeu pour tous les clubs

Entre un Angers SCO satisfait des performances de Koffi mais sans option d’achat, un RC Lens prêt à encaisser un joli chèque, et une ASSE en quête de stabilité, toutes les conditions semblent réunies pour un transfert.

Reste à savoir si les Verts passeront à l’action pour s’offrir un gardien en pleine confiance.