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FRANCE

ASSE Mercato : ça se confirme pour un gardien d’un club de Ligue 1 !

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 20:00
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Mathys Niflore

En quête d’un gardien pour la saison prochaine, l’ASSE apprécierait bien le profil de Mathys Niflore, un jeune portier appartenant au Toulouse FC.

Cet été, l’AS Saint-Étienne pourrait recruter un nouveau gardien, surtout en cas de montée en Ligue 1 à l’issue de la saison. Les dirigeants stéphanois multiplient les pistes sur le marché des transferts afin d’amener un concurrent à Gautier Larsonneur en vue de la saison prochaine. Ils auraient notamment coché les noms d’Hervé Koffi (RC Lens), Ewen Jaouen (Stade de Reims) ou encore d’un gardien allemand évoluant en Bundesliga dont le nom n’a pas filtré.

La piste Niflore se confirme

Selon les informations de Jeunes Footeux, le club ligérien serait également intéressé par Mathys Niflore, un portier que l’ASSE a affronté le week-end contre Dunkerque (2-1). Prêté cette saison à l’USLD par Toulouse, le jeune gardien de 19 ans a crevé l’écran cette saison en Ligue 2. Doté d’un profil moderne, avec une grande taille (1,92 m), un bon jeu au pied et une marge de progression importante, il coche toutes les cases recherchées par la direction de l’AS Saint-Étienne.

Lors du match entre l’ASSE et Dunkerque, le commentateur de beIN Sports, Clément Grèzes, a d’ailleurs confirmé l’intérêt des Verts pour le portier appartenant au Téfécé : « Mathys Niflore dont on parle comme un potentiel gardien du futur à l’AS Saint-Étienne », a-t-il indiqué.

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