Selon nos informations, l’avenir de Gautier Larsonneur (29 ans) en numéro 1 n’est pas sécurisé en cas de montée de l’ASSE Ligue 1.

Les dirigeants de l’ASSE anticipent déjà le prochain mercato estival. Et un poste clé est clairement ciblé : celui de gardien de but. Une réflexion qui n’est pas nouvelle, mais qui s’intensifie fortement à mesure que la montée en Ligue 1 se rapproche. Car oui, selon nos informations, l’avenir de Gautier Larsonneur (29 ans) est loin d’être totalement sécurisé.

Une stratégie déjà enclenchée

Ce n’est pas la première fois que les Verts explorent le marché. Cet hiver, l’ASSE s’était déjà tournée vers l’Europe du Nord avec une priorité claire : Sander Tangvik (23 ans). Alors à Rosenborg, le gardien norvégien a finalement pris la direction d’Hambourg fin janvier.

Un échec qui n’a pas freiné les ambitions de Kilmer Sports Ventures. Aujourd’hui, la logique est la même : injecter du sang neuf à un poste jugé stratégique. À 36 ans, Brice Maubleu, en fin de contrat, n’incarne pas l’avenir et ne devrait pas être conservé, ouvrant la porte à un nouveau profil capable de bousculer la hiérarchie.

Deux pistes concrètes… et sérieuses

Selon nos informations, deux noms sont désormais cochés. Le premier mène à Ewen Jaouen, qui brille actuellement au Stade de Reims. Un profil jeune, en pleine progression, qui discute d’une prolongation en Champagne. Mais l’ASSE n’a pas dit son dernier mot.

Le club stéphanois mise sur un argument fort : la Ligue 1. Deuxièmes au classement avec 53 points, les Verts ont pris de l’avance sur Reims, cinquième avec 46 unités. Un élément qui pourrait peser lourd dans la décision du joueur de 20 ans.

D’ailleurs, la tendance aurait évolué. Là où Jaouen semblait proche de rester il y a encore quelques semaines, il serait désormais en pleine réflexion. Une offre concrète de l’ASSE a été transmise, même si aucune réponse n’est attendue avant la fin de saison.

Un gardien ciblé en Allemagne

En parallèle, une seconde piste est activée : un gardien allemand évoluant en Bundesliga. Son identité n’a pas filtré mais le dossier est bien réel. Officiellement, Gautier Larsonneur reste apprécié en interne, notamment par Philippe Montanier.

Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur de 29 ans incarne une certaine stabilité mais la réalité du mercato est tout autre. Avec l’arrivée potentielle d’un nouveau gardien cet été, la hiérarchie pourrait être totalement relancée.

Une concurrence assumée par les dirigeants de l’ASSE, qui souhaitent élever le niveau global de l’effectif en vue d’un retour dans l’élite. Et en interne, un scénario n’est pas exclu : celui d’un vrai duel pour la place de numéro 1… voire d’un basculement.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2