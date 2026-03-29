ASSE Mercato : le père de Stassin a déjà choisi un futur club idéal pour son fils

Alors que Lucas Stassin est revenu en forme à l’ASSE, son père s’est exprimé sur la saison mitigée de son fils, mais également son futur. Et il rêve déjà d’une destination assez surprenante pour l’attaquant des Verts.

La première convocation de Lucas Stassin en équipe nationale belge a été un moment chargé d’émotions pour toute sa famille, et plus particulièrement pour son père, Stéphane Stassin, ancien footballeur professionnel et aujourd’hui entraîneur. Dans un entretien accordé à SudInfo, relayé par plusieurs médias, le père de l’avant-centre des Verts est revenu avec franchise sur le parcours sinueux de son fils, le déclic personnel qui a relancé sa carrière, ainsi que ses ambitions sportives pour la fin de saison.

Un soutien indéfectible malgré les difficultés à Saint-Étienne

Stéphane Stassin n’a jamais caché sa fierté de voir son fils appelé chez les Diables Rouges, une première dans la jeune carrière de Lucas. Il rappelle combien cette sélection est méritée : « Lucas mérite vraiment cette sélection alors qu’il aurait déjà pu être pris la saison dernière vu ce qu’il avait montré. »

Pour le père, la période difficile vécue à l’ASSE par son fils n’a pas été simple à gérer, notamment à seulement 20 ans. Il décrit comment son fils a dû faire face à une période sans buts et à une relation compliquée avec l’entraîneur de l’époque, Eirik Horneland. « Lucas n’est pas du genre à montrer ce qu’il ressent mais je sais qu’il a dû apprendre à gérer cela. En plus, pour la toute première fois de sa carrière, il ne marquait plus. Et il ne jouait finalement plus en accord avec le coach Eirik Horneland qui comprenait la situation. Devoir encaisser tout ça à 20 ans, c’était compliqué. Il revient vraiment de loin. »

Le déclic à la trêve hivernale

Selon Stéphane, le tournant s’est produit durant la trêve hivernale. Lucas aurait annoncé à son père : « Papa, maintenant je m’y remets. » C’est à partir de ce moment qu’il aurait mis en place une routine stricte pour revenir à son meilleur niveau : entraînement quotidien, séances individuelles de musculation le soir, siestes l’après-midi et une alimentation méticuleusement pesée six fois par jour. « Au début, quand j’allais le rejoindre dans son appartement à Saint-Étienne, je n’en revenais pas. Il mangeait en petites quantités, en pesant chaque aliment. »

Ce changement de mode de vie, combiné à un travail mental et physique rigoureux, a permis à Lucas de retrouver ses sensations et de redevenir un atout majeur pour son club.

Un des futurs clubs de Stassin déjà décidé ?

Alors que la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis approche, Lucas Stassin garde les pieds sur terre. Pour son père, la priorité reste claire : « La priorité de Lucas, avant même l’équipe nationale belge, c’est de bien terminer la saison avec Saint-Étienne et de remonter en Ligue 1. »

Stéphane souligne aussi l’attachement profond de son fils au club et à ses supporters, qu’il qualifie d’« incroyables », avant d’évoquer l’avenir contractuel du joueur, lié à l’ASSE jusqu’en 2028. « Après, on verra ce qui se passera l’été prochain… » ajoute-t-il, évoquant des possibilités futures, comme par exemple un retour à Anderlecht, le club dans lequel Stéphane Stassin rêve de voir son fils revenir un jour : « Lucas aurait pu réussir en restant à Anderlecht, j’en suis le premier convaincu. Vu mon cœur mauve et l’amour de toute la famille pour Anderlecht – Lucas en tête –, je continue de le regretter. Il serait titulaire aujourd’hui. Il reviendra peut-être dans quelques années, qui sait ? J’en serais le premier ravi. »