ASSE : le père de Stassin se lâche sur le mal-être de son fils et fait une grosse annonce mercato

À tout juste 21 ans, Lucas Stassin vivait une parenthèse sombre à l’AS Saint-Étienne. Derrière l’espoir du public et la progression fulgurante d’un jeune attaquant belge, un mal-être couvait. C’est par la voix de son père, Stéphane Stassin, que la lumière se fait sur ce passage à vide, entre isolement, doutes et renaissance. Récit d’un retour au premier plan, guidé par le mental et la force familiale.

Un été tourmenté et une descente aux enfers

Pour Lucas Stassin, l’été 2025 aura été tout sauf paisible. Auteur d’une saison prometteuse avec Saint-Étienne, sa valeur marchande montait en flèche, jusqu’à atteindre 18 millions d’euros en juin. Pourtant, la période des transferts s’est transformée en calvaire. De multiples pistes évoquées, mais aucune issue concrète, la frustration s’est installée, doublée d’un sentiment d’impasse professionnelle.

Entre ambitions personnelles contrariées et interrogations sur son avenir, le jeune avant-centre a brutalement découvert la face cachée du football professionnel. L’environnement, jusqu’alors propice à l’éclosion, est vite devenu oppressant. Pour Lucas, c’est un véritable test mental qui s’est imposé, aussi brutal qu’inattendu, sur fond de mercato en suspens.

Le regard lucide d’un père sur la détresse mentale de son fils

Dans cette période trouble, la parole de Stéphane Stassin résonne. L’ex-professionnel pose un regard sans artifice sur la situation de son fils, pour Le Progrès : “Il n’était pas bien dans sa tête, pas bien physiquement non plus. Il ne s’entraînait pas bien” Aucun reproche, simplement la lucidité d’un père conscient de la pression qui pèse sur la jeunesse du football d’aujourd’hui.

Stéphane perce la bulle de tabous et d’injonctions à la performance. Il rappelle que Lucas a dû, pour la première fois, affronter une forme de malaise profond. L’ancien joueur insiste sur la brutalité de la réalité sportive lorsqu’un projet de carrière se grippe, forçant le jeune homme à revoir ses priorités et sa façon de vivre le vestiaire.

Isolement, frustration : des mois compliqués pour Lucas Stassin

Derrière la façade du professionnel, l’humain a vacillé. Lucas Stassin a connu l’isolement, coupé de ses habitudes et de l’élan du groupe. « Il habite seul, en plein hiver. Il s’était un peu renfermé. Lui qui restait souvent pour une deuxième séance, il rentrait directement chez lui ».

La frustration de ne pas avancer, l’impression de tourner en rond… Autant de signaux d’alarme perceptibles par la famille et l’entourage professionnel, tant le contraste était flagrant avec le conquérant vu lors de son arrivée dans le Forez. Ces doutes ont pesé sur son rendement, comme en témoigne sa grosse disette de buts, même si Eirik Horneland croit dur comme fer en son réveil.

Le déclic : retour au travail et nouvel état d’esprit

Mais un vent nouveau a soufflé. Depuis quelques semaines, Lucas Stassin s’est refait une santé. À force de détermination et d’introspection, il s’est remis au travail plus fort que jamais. “Depuis un mois, il s’est totalement repris en main. Il est serein. Il bosse beaucoup. Deux séances par jour, terrain et salle. Il a repris un préparateur physique. Je le vois, il est de nouveau fit”, décrit fièrement Stéphane, témoin du retour du compétiteur.

La reprise avec un préparateur physique, la volonté affichée de redevenir fit : tout indique que Lucas avance désormais avec une confiance retrouvée. Ce renouveau interne se conjugue avec une volonté de collectif renforcée. Exit les velléités d’ailleurs, l’objectif est désormais clair : « Il s’est mis en tête de reperformer et de faire monter Saint-Étienne », lance Stéphane Stassin, mettant ainsi fin aux rumeurs de départ cet hiver.

Saint-Étienne, un objectif collectif retrouvé

La parenthèse difficile est refermée. Lucas Stassin incarne aujourd’hui un projet humain et collectif, pleinement aligné avec les ambitions de Saint-Étienne. Son attachement pour Geoffroy-Guichard et la montée en puissance de son implication témoignent d’une maturité accélérée. À l’image de sa progression sur le terrain, l’attaquant belge a su transformer son épreuve personnelle en moteur.

À l’heure où la course vers la Ligue 1 se joue sur chaque détail, Lucas se concentre sur ce nouvel horizon partagé avec ses partenaires. Toujours suivi de près par son père, qui n’a jamais douté de sa capacité à rebondir. Un optimisme communicatif, porteur pour toute une équipe en quête de renaissance, qui s’ajoute aux derniers intérêts de grands clubs européens pour le joueur.

Le public des Verts, lui, n’attend qu’une chose : voir Lucas, la tête haute, inscrire son nom dans la dynamique de la montée, lui qui n’a plus marqué en club depuis septembre dernier.