OL Mercato : une immense surprise avec Endrick (Real Madrid) ?
ASSE : le père de Stassin confirme un malaise de Lucas et balance du lourd sur Kilmer, un nouveau club s’est positionné !

Lucas Stassin (ASSE)
Bastien Aubert
16 novembre 2025

Comme attendu, Stéphane Stassin a dit ses quatre vérités au sujet du transfert de son fils Lucas à l’ASSE. Dans une interview accordée à Sacha Tavolieri, l’ancien joueur belge a évoqué plusieurs sujets. Dont les promesses non tenues par Kilmer Sports à l’arrivée de son fils à l’été 2024. 

Les supporters de l’ASSE attendaient de pied ferme l’interview vérités de téphane Stassin au sujet de son fils Lucas. Ils ne vont pas être déçus. Durant plus d’une heure, le père de l’attaquant belge des Verts a dévoilé plusieurs bombes sur la situation de son fils depuis son arrivée dans le Forez à l’été 2024.

« Quand l’ASSE arrive, à l’été 2024, ils nous expliquent qu’ils ont les moyens financiers, affirme-t-il. On vient de monter en L1, on veut se stabiliser la première année. Si ça ne va pas, au mercato d’hiver, on va rééquilibrer tout ça donc on va vivre une saison tranquille. Pour la deuxième saison, on va faire de nouveau ce qu’il faut pour essayer de jouer l’Europe et la troisième année, on va viser le haut du tableau. Là, Lucas se dit que c’est magnifique et qu’il pourra jouer dans 2-3 ans une coupe d’Europe (…) Cela se fait le dernier jour du mercato, dans les dernières secondes. A partir de là, il y a une énorme pression et beaucoup d’attentes autour de lui. Au début, c’était compliqué pour lui mais il a continué à bosser et s’est bien intégré. Il a les pieds bien ancrés au sol. »

« Il m’a dit qu’il se sentait moins bien, il en a parlé au coach »

Le père de Stassin a confirmé le malaise de son fils à l’heure actuelle, lui qui joue moins à l’ASSE au profit de Joshua Duffus. « Il m’a dit qu’il se sentait moins bien dans sa tête, a-t-il poursuivi. Je lui ai répondu que je n’étais pas inquiet et que c’était tout à fait normal. C’est le contre-coup de cet été, tout ce qu’il a vécu. C’est même une bonne chose pour lui et pour le club, c’est très bien comme ça : l’ASSE continue à gagner, il n’y a plus de Lucas Stassin dépendance puisque Joshua Duffus performe ! Quant à lui, ça reste un être humain, il a 20 ans. C’est la première fois que cela lui arrive, ce petit down. Il s’en rend compte. Il en a parlé au coach, il s’entraîne un peu moins bien. »

En L2, Stassin a vu son salaire divisé par deux ! 

Par rapport au transfert avorté cet été, Stéphane Stassin en a dit un peu plus : « Le plan de base décrit par l’ASSE a avorté. Il se retrouve en Ligue 2, c’est un premier gros choc pour Lucas. Ce n’était pas évident à digérer, je le ressens. De gros clubs se sont positionnés, des agents lui ont tourné autour. Il voulait même changer de numéro, il ne dormait plus la nuit ! Encore une fois, ce n’est pas à cause de Saint-Etienne. Les supporters avaient du mal à penser qu’il peut partir mais Lucas devait aussi penser à sa carrière. Il se plait ici mais le plan promis avait changé, il est tombé à l’eau. Forcément, des clubs de Ligue des Champions comme Francfort sont venus parler, avec des aspects financiers plus importants. 10 ou 15 fois son salaire, notamment d’un club de Moscou. Il faut savoir que Lucas touche la moitié de ce qu’il gagnait la première année en raison de la relégation en Ligue 2. Il n’a toujours rien dit. »

Le père de Stassin comprend l’ASSE mais…

Au sujet de la stratégie de blocage de l’ASSE, le père de Stassin a été clair : « J’ai été le premier à comprendre que le club avait le droit de refuser des offres à 12 ou 14 millions d’euros. C’est logique vu la saison qu’il avait faite en L1 dans un club qui jouait le maintien. A partir de 20 M€, avec des bonus pouvait monter jusqu’à 25 M€, je me dis que le deal serait win-win. Maintenant, il faut comprendre le club, c’est leur droit d’avoir dit non. Ils ont montré leur envie de garder Lucas, c’est plutôt positif ! Quant à lui, il pense aussi à la Coupe du Monde en 2026, on peut le comprendre aussi. C’est un rêve pour lui. »

Fenerbahçe veut le recruter en janvier !

En parallèle, la presse turque annonce que Fenerbahçe s’est positionné sur Stassin en vue du prochain mercato. La valeur marchande actuelle du jeune buteur de l’ASSE est estimée à 16 millions d’euros et plusieurs grands clubs européens suivent également de près ses performances. Le staff technique de Fenerbahçe considère que le potentiel et les qualités de Stassin représentent un atout clé pour leurs plans à long terme. 

ASSEMercato

