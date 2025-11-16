Rapidement devant puis rejointe par Quetigny (3-1) sur un penalty évitable, l’ASSE a vécu une première période apathique avant qu’un ajustement tactique ne relance totalement la machine contre Quetigny. Eirik Horneland s’est livré en conférence de presse d’après match.

Eirik Horneland n’a pas tourné autour du pot après la victoire des Verts à Dijon contre Quetigny. Pour lui, son treizième succès sur le banc de l’ASSE n’avait rien de linéaire. Les Verts ont pourtant frappé vite, très vite, en ouvrant le score dès les premières minutes. Mais derrière, la défense stéphanoise se troue totalement, concède un penalty et perd le fil. Le coach de l’ASSE l’a reconnu : le reste de la première période a manqué de rythme, de tranchant, d’énergie… bref, tout ce qu’il déteste.

Horneland a bien aimé Miladinovic

« C’était un match bizarre, forcément. On le débute de façon correcte, avec ce but rapidement marqué. Puis, on concède ce penalty, sur une situation sur laquelle on défend très mal », a-t-il lancé en conférence de presse. Une première période où, selon lui, les Verts ont manqué cruellement d’allant : « Le reste de notre première période est pauvre en termes de rythme. Il fallait donc changer quelque chose à la pause. » À la mi-temps, Horneland rebat les cartes.

Il repositionne Igor Miladinovic en numéro 6, une vraie sentinelle pour donner du liant et cela va faire la différence. « Igor a été positionné dans un rôle de 6. C’est un joueur qui donne le tempo. Ça nous a permis de marquer rapidement ce deuxième but et d’avoir plus de contrôle », explique-t-il. Un choix payant puisque l’ASSE a repris le dessus dès le retour des vestiaires. Mais un autre élément a pesé sur la fluidité du match : le brouillard, dense, étouffant, presque inquiétant. « Le brouillard a rendu cette rencontre moins lisible. C’est aussi pour ça que j’ai demandé aux joueurs de jouer plus court, pour arriver à se trouver plus facilement avec ce manque de visibilité », détaille Horneland. La réception de Nancy samedi prochain en Ligue 2 devrait être plus lisible.