ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)

ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)
Laurent Hess
15 novembre 2025

Pour son entrée en lice en Coupe de France contre Quetigny (R2), l’ASSE s’est imposée (3-1) sans briller, dans le brouillard. Il y avait 1-1 à la mi-temps… Voici nos notes pour les Verts (kakis)…

MAUBLEU (3)

La doublure de Larsonneur n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence jusqu’à cette sortie complètement ratée qui a permis à Quetigny d’égaliser à 1-1 sur penalty. Pas sûr que cela donne envie aux dirigeants de le prolonger…

APPIAH (4)

Capitaine d’un soir, Appiah, en difficulté lors de sa dernière apparition à Troyes (2-3), a encore eu quelques soucis à gérer son couloir droit. Toujours aussi emprunté avec le ballon, même face à des amateurs de 7e division…

PEDRO (6)

Epatant à Troyes, le jeune défenseur a de nouveau séduit par son calme et son agressivité. Et il est venu inscrire le 3e but. Il ne serait pas étonnant qu’Horneland continue de s’appuyer sur lui.

NADE (5,5)

Seul titulaire habituel, le robuste gaucher a dirigé sans souci majeur une défense juvénile.

MAKHLOUFI (3)

Capitaine de la réserve, Makhloufi avait une belle carte à jouer. Mais il a raté ses passes, ses centres, et a été en difficulté défensivement. Il pouvait difficilement faire pire…

J. MOUTON (6)

En sentinelle, Jules Mouton, petit frère de Louis, a bien colmaté les (rares) brèches. Serieux et appliqué, il a ensuite glissé au poste d’ailier gauche et s’est illustré en adressant un joli centre sur le but de N’Guessan. Une des satisfactions de la soirée.

MOUEFFEK (5,5), puis MACON

Horneland tenait à donner du temps de jeu à Moueffek et le milieu de terrain a fait parler sa puissance, multipliant les récupérations et les percées en début de match. Mais après avoir délivré une passe décisive à Eymard sur l’ouverture du score, d’une louche, il a vite baissé le pied. Remplacé par MACON, auteur d’une frappe dans les nuages, à bout portant (86e), avant de donner un bon ballon à Eymard (87e).

MILADINOVIC (4)

De retour après avoir purgé ses 3 matchs de suspension, Miladinovic a raté sa première mi-temps. Sa boussole semblait indiquer le Sud ! Il s’est repris au retour des vestiaires mais n’a pas vraiment tiré les jeunes vers le haut.

EYMARD (6)

Milieu de formation, Eymard a pris place un cran plus haut dans un rôle d’ailier droit. C’est lui qui a ouvert le score, avec réussite, d’une frappe détournée par un défenseur bourguignon. Repositionné au milieu en deuxième mi-temps, il a gagné quelques ballons et n’est pas passé loin du doublé. A revoir.

N’GUESSAN (6)

Pour sa première apparition de la saison en équipe première, N’Guessan n’a pas vraiment su profiter des absences conjuguées de Stassin, Duffus et Cardona en première mi-temps. Longtemps transparent, il est sorti de sa boite pour inscrire le but du 2-1 d’un coup de tête à bout portant, avant d’être à l’origine du troisième but.

BOAKYE (5)

Seul titulaire présent en attaque, Boakye a fait quelques différences avec sa technique et son sens du dribble. Mais rien de bien folichon.

ASSE
#A la une#coupe de france

Les plus lus

ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)
ASSE...

ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)

Par Laurent Hess
Les Girondins de Bordeaux recadrent sèchement Eric Zemmour
Girondins de Bordeaux...

Les Girondins de Bordeaux recadrent sèchement Eric Zemmour

Par Laurent Hess
Mercato : cible du PSG et du Barça, Daniel Muñoz répond cash aux rumeurs !
FC Barcelone...

Mercato : cible du PSG et du Barça, Daniel Muñoz répond cash aux rumeurs !

Par Laurent Hess
Ligue 1, Mercato : N’Golo Kante ouvre la porte au Paris FC !
Equipe de France...

Ligue 1, Mercato : N’Golo Kante ouvre la porte au Paris FC !

Par Laurent Hess
Après son pétage de plombs, Cristiano Ronaldo se console avec une folie à plus d’1 M€
International...

Après son pétage de plombs, Cristiano Ronaldo se console avec une folie à plus d’1 M€

Par Laurent Hess
Equipe de France : Ekitike s’est mis Deschamps dans la poche !
Equipe de France...

Equipe de France : Ekitike s’est mis Deschamps dans la poche !

Par Laurent Hess
Mercato : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid s’arrachent le futur Toni Kroos !
Bundesliga...

Mercato : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid s’arrachent le futur Toni Kroos !

Par Laurent Hess
Equipe de France : Didier Deschamps va changer toute son équipe !
Equipe de France...

Equipe de France : Didier Deschamps va changer toute son équipe !

Par Laurent Hess
L’OM sanctionné par l’UEFA, le virage sud menacé
OM...

L’OM sanctionné par l’UEFA, le virage sud menacé

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : les supporters stéphanois ont vu débarquer Lionel Messi à Saint-Etienne !
ASSE...

ASSE Mercato : les supporters stéphanois ont vu débarquer Lionel Messi à Saint-Etienne !

Par Laurent Hess
Equipe de France : Deschamps vole au secours de Cherki
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps vole au secours de Cherki

Par Laurent Hess
ASSE : deux jeunes Verts buteurs en sélection
ASSE...

ASSE : deux jeunes Verts buteurs en sélection

Par Laurent Hess
Equipe de France : Deschamps s’agace des rumeurs sur Mbappé, il est blessé !
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps s’agace des rumeurs sur Mbappé, il est blessé !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : les Verts doivent-ils foncer sur Himad Abdelli ?
Angers SCO...

ASSE Mercato : les Verts doivent-ils foncer sur Himad Abdelli ?

Par Laurent Hess
Mercato – Le FC Nantes doit-il foncer sur Ayoub El Kaabi ?
FC Nantes...

Mercato – Le FC Nantes doit-il foncer sur Ayoub El Kaabi ?

Par William Tertrin
Un coach rêve d’associer Mbappé et Lamine Yamal !
FC Barcelone...

Un coach rêve d’associer Mbappé et Lamine Yamal !

Par Laurent Hess
OM Mercato : la priorité de Longoria et Benatia pour cet hiver est connue !
Mercato...

OM Mercato : la priorité de Longoria et Benatia pour cet hiver est connue !

Par William Tertrin
Real Madrid : Booba ne lâche pas Mbappé et en remet une couche sur le clash avec Orelsan
Liga...

Real Madrid : Booba ne lâche pas Mbappé et en remet une couche sur le clash avec Orelsan

Par William Tertrin
PSG Mercato : Luis Campos a une idée à 75 millions d’euros pour cet hiver !
Mercato...

PSG Mercato : Luis Campos a une idée à 75 millions d’euros pour cet hiver !

Par William Tertrin
RC Lens : une première indication est tombée pour la présence de Risser face à Strasbourg
Ligue 1...

RC Lens : une première indication est tombée pour la présence de Risser face à Strasbourg

Par William Tertrin
OM : des nouvelles fraîches tombent pour le retour d’Amine Gouiri
Ligue 1...

OM : des nouvelles fraîches tombent pour le retour d’Amine Gouiri

Par William Tertrin
ASSE : fan des Verts, Michaël Youn insulte l’OL en pleine boîte de nuit (vidéo)
ASSE...

ASSE : fan des Verts, Michaël Youn insulte l’OL en pleine boîte de nuit (vidéo)

Par William Tertrin
ASSE : grosse pression sur N’Guessan et Eymard
ASSE...

ASSE : grosse pression sur N’Guessan et Eymard

Par Laurent Hess
Équipe de France : Didier Deschamps va tout changer face à l’Azerbaïdjan !
Equipe de France...

Équipe de France : Didier Deschamps va tout changer face à l’Azerbaïdjan !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet