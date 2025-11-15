ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)

Pour son entrée en lice en Coupe de France contre Quetigny (R2), l’ASSE s’est imposée (3-1) sans briller, dans le brouillard. Il y avait 1-1 à la mi-temps… Voici nos notes pour les Verts (kakis)…

MAUBLEU (3)

La doublure de Larsonneur n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence jusqu’à cette sortie complètement ratée qui a permis à Quetigny d’égaliser à 1-1 sur penalty. Pas sûr que cela donne envie aux dirigeants de le prolonger…

APPIAH (4)

Capitaine d’un soir, Appiah, en difficulté lors de sa dernière apparition à Troyes (2-3), a encore eu quelques soucis à gérer son couloir droit. Toujours aussi emprunté avec le ballon, même face à des amateurs de 7e division…

PEDRO (6)

Epatant à Troyes, le jeune défenseur a de nouveau séduit par son calme et son agressivité. Et il est venu inscrire le 3e but. Il ne serait pas étonnant qu’Horneland continue de s’appuyer sur lui.

NADE (5,5)

Seul titulaire habituel, le robuste gaucher a dirigé sans souci majeur une défense juvénile.

MAKHLOUFI (3)

Capitaine de la réserve, Makhloufi avait une belle carte à jouer. Mais il a raté ses passes, ses centres, et a été en difficulté défensivement. Il pouvait difficilement faire pire…

J. MOUTON (6)

En sentinelle, Jules Mouton, petit frère de Louis, a bien colmaté les (rares) brèches. Serieux et appliqué, il a ensuite glissé au poste d’ailier gauche et s’est illustré en adressant un joli centre sur le but de N’Guessan. Une des satisfactions de la soirée.

MOUEFFEK (5,5), puis MACON

Horneland tenait à donner du temps de jeu à Moueffek et le milieu de terrain a fait parler sa puissance, multipliant les récupérations et les percées en début de match. Mais après avoir délivré une passe décisive à Eymard sur l’ouverture du score, d’une louche, il a vite baissé le pied. Remplacé par MACON, auteur d’une frappe dans les nuages, à bout portant (86e), avant de donner un bon ballon à Eymard (87e).

MILADINOVIC (4)

De retour après avoir purgé ses 3 matchs de suspension, Miladinovic a raté sa première mi-temps. Sa boussole semblait indiquer le Sud ! Il s’est repris au retour des vestiaires mais n’a pas vraiment tiré les jeunes vers le haut.

EYMARD (6)

Milieu de formation, Eymard a pris place un cran plus haut dans un rôle d’ailier droit. C’est lui qui a ouvert le score, avec réussite, d’une frappe détournée par un défenseur bourguignon. Repositionné au milieu en deuxième mi-temps, il a gagné quelques ballons et n’est pas passé loin du doublé. A revoir.

N’GUESSAN (6)

Pour sa première apparition de la saison en équipe première, N’Guessan n’a pas vraiment su profiter des absences conjuguées de Stassin, Duffus et Cardona en première mi-temps. Longtemps transparent, il est sorti de sa boite pour inscrire le but du 2-1 d’un coup de tête à bout portant, avant d’être à l’origine du troisième but.

BOAKYE (5)

Seul titulaire présent en attaque, Boakye a fait quelques différences avec sa technique et son sens du dribble. Mais rien de bien folichon.