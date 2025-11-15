ASSE Mercato : les supporters stéphanois ont vu débarquer Lionel Messi à Saint-Etienne !

C’est le père de Lucas Stassin qui le dit…

Stéphane Stassin, le père de Lucas Stassin, a accordé un entretien au journaliste belge Sacha Tavolieri, qui sera diffusée ce dimanche matin. Le teasing laisse entrevoir un bon coup de pression du clan Stassin à l’approche du Merczato puisqu’il indique que Stéphane Stassin fera des révélations sur le dernier Mercato estival, le « transfert avorté » de son fils, et « l’attitude de l’ASSE ». Voilà qui promet, le journaliste invitant les internautes à savourer l’entretien avec des pop corns.

Le père de Stassin est revenu sur la grosse pression ressentie au moment du transfert

Dans cette attente, un extrait a été mis en ligne. Stéphane Stassin évoque l’arrivée de son fils dans le Forez. « Lucas est arrivé avec l’étiquette du transfert le plus cher de l’histoire de Saint-Etienne. Ils ont des supporters incroyables Saint-Etienne, c’est quelque chose, allez voir un match. Il y avait un tel engouement par rapport à la venue de Lucas. Les supporters, ils pensaient que c’était Lionel Messi qui arrivait à Saint-Etienne ! Ohh, Lucas il a du potentiel, une marge de progression, mais il est encore loin du phénomène ! » Et à lui d’ajouter… « Le club avait dit qu’il allait prendre son temps avec Lucas mais c’est très médiatisé, il y a une telle pression mais c’est normal, c’est leur vie, c’est une religion le foot. Mais les supporters s’attendaient à ce que Lucas mette un doublé dès le samedi alors que c’était pas, voilà…. » Ils s’attendent surtout, aujourd’hui, à ce que son père mette la pression pour que la porte s’ouvre cet hiver…