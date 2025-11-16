Pour son entrée en lice en Coupe de France contre Quetigny (R2), l’ASSE s’est imposée (3-1) sans briller, dans le brouillard. Il n’y avait pas grand chose à voir, mais les jeunes ont été décisifs.

Dans l’histoire du foot français, seules trois équipes professionnelles ont été éliminées par une équipe de 7e Division. C’est dire l’exploit réalisée par Quetigny, pensionnaire de R2, hier, en ayant atteint la mi-temps à 1-1 face à l’ASSE, certes très remaniée. Eymard avait pourtant ouvert le score d’entrée de jeu, et les Verts, avec seulement 3 titulaires habituels sur le terrain (Nadé, Moueffek et Boakye), avaient monopolisé le ballon dans la moitié de terrain bourguignonne. Mais l’AS Quetigny a ensuite bénéficié d’un penalty sur sa première incursion, grâce à une sortie complètement ratée de Maubleu, et à 1-1, ce sont même les amateurs qui ont eu la seule occasion de la fin de la première mi-temps… Pas glorieux pour l’ASSE.

Pas sûr que l’on reverra Makhloufi

Le match a alors basculé vers la parodie, avec une interruption de 45 minutes due au brouillard, puis une deuxième mi-temps disputée, sous la pression des deux clubs, dans un brouillard tellement épais que ni les spectateurs présents à Dijon ni les téléspectateurs ne pouvaient voir les actions ! Un but de N’Guessan, de la tête, sur un centre de Mouton, a vite redonné l’avantage à l’ASSE, et Pedro a mis fin au semblant de suspense en ajoutant un 3e but, avec N’Guessan à l’origine de l’action. Au final, face à des adversaires qui sont tombés comme des mouches dans la dernière demi-heure, à cause de crampes, l’ASSE a assuré l’essentiel. Si elle n’a pas de quoi être fière de sa prestation, ses jeunes ont répondu présents. Eymard, N’Guessan et Pedro ont marqué, Mouton a aussi été décisif et il a séduit par son calme, sa justesse. On n’en dira pas autant de Makhloufi, auteur d’une prestation très laborieuse sur son couloir gauche. Le capitaine de la réserve est sans doute le grand perdant de cette entrée en lice en Coupe de France dont Maubleu ne sort pas grandi. Et le foot non plus, avec ces conditions de jeu tellement grotesques qu’on se souviendra tout de même du match malgré son piètre niveau.