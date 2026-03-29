Convoqué en sélection belge, l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin aurait pu faire ses grands débuts en A, hier, lors de la victoire face aux Etats-Unis (5-2). Mais ça ne s’est pas du tout passé comme prévu…

Convoqué par le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, après le forfait de Romelu Lukaku, Lucas Stassin a fait un pas en direction de son rêve, qui est de disputer la Coupe du monde nord-américaine avec les Diables Rouges. A propos de l’attaquant de l’ASSE, Garcia a déclaré : « C’est un gamin qui sent le foot. Je veux voir comment il est humainement, comment il se comporte dans le groupe ». Il avait l’occasion de lui donner ses premières minutes sous le maillot des A hier, lors du match amical largement remporté face aux Etats-Unis (5-2). Mais non. Et la déception a même été triple pour Stassin !

Des débuts face aux Verts du Mexique mercredi ?

Déjà, donc, le buteur des Verts est resté sur le banc durant toute la partie. Ensuite, il fait partie des trois joueurs à ne pas avoir joué alors que Rudi Garcia a procédé à onze changements (!) entre l’heure de jeu et la 70e minute. Ensuite, dans ce festival offensif, plusieurs concurrents de Stassin pour une place dans le groupe pour la Coupe du monde ont marqué les esprits, dont Dodi Lukebakio, qui a inscrit un superbe doublé. Le joueur du Benfica est certes un ailier mais Garcia a justement rappelé qu’il était largement pourvu en avant-centre (Lukaku, Openda…)…

La bonne nouvelle pour Lucas Stassin, c’est qu’après une telle revue d’effectif, il devrait avoir sa chance lors du prochain match amical de la Belgique, mercredi soir contre le Mexique. Une équipe qui joue en vert, comme un clin d’œil du destin pour débuter son aventure avec les Diables Rouges !

Carton pour la Belgique face aux USA mais pas de Stassin #ASSE https://t.co/sp2sxAcgFh — Envertetcontretous (@Site_Evect) March 28, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2