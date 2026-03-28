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FRANCE

ASSE : grande nouvelle pour Stassin, qui a provoqué un fou rire général en Belgique

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 13:12
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Ce samedi soir, Lucas Stassin pourrait bien faire ses débuts avec la Belgique. Mais en attendant, il a bien fait rire ses coéquipiers lors de son bizutage.

L’Équipe de Belgique de football lance ce samedi à Atlanta un stage de préparation crucial en vue de la Coupe du monde de football 2026. Face aux États-Unis, co-organisateurs du tournoi, les hommes de Rudi Garcia entament une tournée nord-américaine qui doit permettre d’affiner les choix à un peu plus de deux mois de l’échéance.

Mais au-delà du résultat, tous les regards se tournent vers un nom : Lucas Stassin, l’attaquant de l’ASSE, qui a connu sa toute première convocation avec les A.

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Un laboratoire grandeur nature pour Garcia

Privé de cadres comme Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, tous deux blessés, Garcia a fait le choix d’un groupe élargi et expérimental. L’objectif est clair : tester, observer et trancher. Face aux États-Unis puis au Mexique, le sélectionneur prévoit une large rotation avec “dix ou onze remplacements”, ce qui pourrait favoriser une entrée en jeu de Stassin.

À 21 ans, l’attaquant stéphanois s’est invité chez les Diables Rouges grâce à son retour en forme avec l’ASSE, où il a retrouvé le chemin des filets. Dans un secteur offensif en chantier, son profil attire l’attention. L’absence de Lukaku libère des minutes, et la concurrence reste ouverte avec des joueurs comme Loïs Openda ou Charles De Ketelaere.

Face aux USA ce samedi soir, le Belge ne devrait pas être titulaire, même si Rudi Garcia a annoncé que « normalement, tous les joueurs de la sélection, ou presque, devraient être sur le terrain dans l’un des deux matchs ».

Le bizutage de Stassin a amusé le groupe belge

Une grande nouvelle pour Stassin afin de se montrer en vue de la Coupe du Monde, car pour lui, il s’agit d’une audition express pour un billet vers le Mondial. En attendant, Stassin a provoqué les rires de ses coéquipiers lors du traditionnel bizutage des petits nouveaux. Face à son public, il a « interprété » la chanson « Paris la nuit » du groupe 4Keus.

Dans une attaque belge en reconstruction, chaque minute comptera. Et si ce stage américain marquait le début d’une nouvelle trajectoire pour le jeune Stéphanois ?

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