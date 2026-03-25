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FRANCE

ASSE : Rudi Garcia booste Stassin, encense Montanier et annonce la remontée des Verts en L1

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 14:30
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Rudi Garcia
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Sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia a été élogieux au sujet de Lucas Stassin mais aussi de Philippe Montanier, son entraîneur à l’ASSE.

Rudi Garcia n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’ASSE, Lucas Stassin et surtout Philippe Montanier. Et pour l’ancien coach de l’OM, de l’OL ou encore de la Roma, le verdict est clair : les Verts seront en Ligue 1 la saison prochaine.

Montanier, l’homme clé

Pour Garcia, la transformation de l’ASSE ne doit rien au hasard. « Il a failli changer de club en début de saison (…) Mais maintenant, depuis que Philippe Montanier, qui est l’un des meilleurs coaches français, est arrivé à l’ASSE et qui va les faire remonter en Ligue 1, Lucas a retrouvé de la confiance », a-t-il confié à Ligue 1+. Un hommage fort pour Montanier, présenté comme l’architecte principal du renouveau stéphanois. Son impact est jugé déterminant, tant sur les résultats que sur la progression individuelle de certains joueurs.

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Stassin, un talent à suivre

Dans le même temps, Lucas Stassin bénéficie d’une belle mise en lumière. « C’est un gamin qui sent le foot », glisse Garcia, tout en restant prudent sur son avenir en sélection. Le sélectionneur belge veut observer son comportement et son adaptation au groupe avant de trancher pour les prochaines échéances.

Une opportunité en or pour l’ASSE

Cette convocation avec la Belgique représente une chance énorme pour Stassin de franchir un cap, mais aussi une belle vitrine pour l’ASSE. En pleine course à la montée, le club du Forez peut compter sur un joueur en confiance, porté par un entraîneur validé au plus haut niveau. Avec le soutien affiché de Rudi Garcia et la dynamique actuelle, les Verts semblent plus que jamais armés pour retrouver la Ligue 1. Reste désormais à confirmer sur le terrain une trajectoire qui séduit déjà bien au-delà du Forez.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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