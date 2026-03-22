ASSE : Stassin reçoit un petit coup de pression avant de rejoindre la Belgique

Avant de connaître ses premiers moments au sein de la sélection belge, Lucas Stassin a reçu un petit de pression en vue du Mondial 2026.

Appelé pour la première fois avec la Belgique, Lucas Stassin franchit un cap important dans sa jeune carrière. Le sélectionneur Rudi Garcia a justifié ce choix sur Ligue 1+, tout en envoyant un message clair à l’attaquant de l’ASSE : la route vers le Mondial 2026 reste très exigeante.

Une première convocation méritée

À 21 ans, Lucas Stassin profite de son retour en forme avec les Verts pour intégrer la sélection belge. Auteur de bonnes performances récemment, il a notamment contribué à la remontée de Saint-Étienne vers le haut du classement de Ligue 2 sous les ordres de Philippe Montanier.

Dans un long développement, Rudi Garcia a détaillé sa vision et les attentes autour du jeune attaquant. Une déclaration qui éclaire la situation de Stassin et la concurrence féroce chez les Diables Rouges :

« La saison dernière, l’ASSE était en Ligue 1, et lui et Romeo Vermant ont mis 12 buts entre janvier et la fin du championnat. On voulait le voir, il s’est blessé, il a failli changer de club en début de saison de par le fait qu’à mon avis l’ASSE est descendue en Ligue 2, donc il n’a pas commencé la saison, et du coup il a loupé le train. Mais depuis que Philippe Montanier, qui est un des meilleurs coachs français, est arrivé à l’ASSE et qui va les faire remonter en Ligue 1, Lucas a retrouvé de la confiance. Il est très bon aussi dans le collectif, si vous avez regardé l’ASSE battre Annecy, il n’a pas fait que marquer, il a aussi fait des passes décisives. C’est un gamin qui sent le foot, et je veux voir comment il est humainement et comment il se comporte dans le groupe. On ne sait pas ce qu’il se passera en juin, il y a de la grosse concurrence, notamment devant. On a quand même Lukaku, qui est un formidable attaquant, on a Loïs Openda, pour qui c’est un peu plus dur en ce moment à la Juve, et on aussi Charles De Ketelaere qui est vraiment un joueur exceptionnel. Jérémy Doku peut jouer là, Dodi Lukébakio peut jouer aussi devant. Donc c’est dur pour les jeunes, mais si je ne les vois pas, je ne saurai pas ce qu’ils ont dans le ventre, et peut-être que je ne pourrai pas les emmener en juin alors qu’il y aura de la place ».

Une concurrence XXL chez les Diables Rouges

Le message est limpide : pour espérer disputer la Coupe du monde 2026, Stassin devra se faire une place dans un secteur offensif très dense.

Face à lui, des références comme Romelu Lukaku, mais aussi Loïs Openda — ancien du RC Lens — ou encore Charles De Ketelaere. Sans oublier la polyvalence de Jérémy Doku et Dodi Lukébakio.

Un environnement ultra-compétitif qui explique pourquoi Garcia insiste sur l’observation directe des jeunes profils.

L’ASSE comme tremplin vers le Mondial

Malgré la relégation en Ligue 2, l’ASSE reste un terrain d’expression important pour Stassin. Le club, actuellement en pleine dynamique positive et candidat à la montée, offre au Belge une vitrine idéale pour convaincre.

Clairement, le message du sélectionneur est simple : continuer à performer, gagner en régularité… et prouver qu’il peut rivaliser avec les meilleurs attaquants belges.

La balle est désormais dans le camp de Lucas Stassin, qui cumule 8 buts et 5 passes décisives cette saison.