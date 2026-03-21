ASSE : Rudi Garcia justifie la première convocation de Lucas Stassin avec la Belgique

Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a expliqué pourquoi il a décidé d’appeler l’avant-centre de l’ASSE, Lucas Stassin, pour le rassemblement du mois de mars.

Il l’attendait depuis de longs mois, et le voilà enfin récompensé. Pour la première fois de sa carrière, Lucas Stassin a été convoqué en sélection de Belgique pour la trêve internationale du mois de mars. De retour à son meilleur niveau ces dernières semaines avec trois buts inscrits lors de ses trois derniers matchs, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne pourrait honorer sa première cape avec les Diables Rouges lors des rencontres amicales face aux États-Unis, le 28 mars, ou contre le Mexique, quatre jours plus tard.

« Nous voulions voir Stassin »

Après avoir dévoilé sa liste, le sélectionneur belge, Rudi Garcia, a justifié la première convocation de Lucas Stassin en conférence de presse. « Il y a des joueurs que nous n’avons pas repris car nous les connaissons. On connaît par exemple déjà bien Roméo Vermant, qui est déjà venu et a même eu du temps de jeu au Kazakhstan. Nous voulions donc voir Lucas, qui est à peu près de la même génération et qui retrouve sa meilleure forme à Saint-Étienne« , a d’abord souligné l’ancien coach de l’OM et de l’OL.

« On aurait pu reprendre Roméo mais il joue moins. Lucas se remet à jouer et plutôt bien. La saison passée, il avait payé le fait de se blesser et de moins bien finir la saison. C’est aussi bien de voir les garçons qui ont montré de belles choses en Espoirs et Lucas y a bien figuré », a-t-il poursuivi.