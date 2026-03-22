ASSE : Lucas Stassin savoure sa première sélection avec la Belgique et fait une promesse forte aux supporters

L’AS Saint-Étienne a frappé un grand coup en écrasant FC Annecy (4-0), prenant une éclatante revanche sur la lourde défaite subie à l’aller. Dans un système inédit en 3-4-3 mis en place par Philippe Montanier, les Verts ont livré l’une de leurs prestations les plus abouties de la saison. Et au cœur de cette démonstration, un homme a particulièrement brillé : Lucas Stassin.

Buteur et double passeur décisif, l’attaquant belge a célébré de la meilleure des manières sa toute première convocation avec la sélection A de la Belgique.

Une soirée parfaite pour Stassin

Face à une équipe d’Annecy dépassée, Lucas Stassin a retrouvé toute son efficacité et sa confiance. Très mobile dans le nouveau dispositif offensif stéphanois, il a été impliqué sur trois des quatre buts de son équipe.

Au coup de sifflet final, l’ancien joueur de Westerlo n’a pas caché son émotion.

« L’annonce de la sélection avec la Belgique A plus le match, c’est incroyable. Le sélectionneur a dit que les statistiques et le temps de jeu comptaient beaucoup. Je suis un peu mieux en jambes, grâce à l’équipe aussi. Je suis récompensé », a-t-il savouré au micro de beIN Sports.

Une performance qui symbolise son renouveau après plusieurs mois compliqués, marqués par un manque de réussite devant le but.

Une ASSE transformée et solide défensivement

Au-delà de son cas personnel, Stassin a tenu à mettre en avant la progression collective des Verts. Avec quatre clean sheets consécutifs, Saint-Étienne affiche désormais une solidité retrouvée qui nourrit les ambitions de montée.

« Cela fait quatre matchs qu’on ne prend pas de buts. On est plus agressifs, on a plus l’esprit d’équipe et on s’est bien adaptés au nouveau système », a expliqué l’attaquant en zone mixte.

Ce changement tactique semble avoir libéré un groupe qui paraît désormais lancé pour une fin de saison sous haute intensité.

Une promesse claire pour la fin de saison

Revigoré par cette sélection internationale et par la dynamique positive de son club, Lucas Stassin a adressé un message fort aux supporters stéphanois.

« J’ai tout fait pour mettre cette période derrière moi. J’ai travaillé. La roue a tourné pour moi et je vais continuer de tout donner pour aider l’équipe à atteindre l’objectif. »

Une déclaration qui résonne comme une promesse : celle de faire le maximum pour ramener l’ASSE en Ligue 1.