Supporter du club quand il était jeune, Philippe Montanier estime que l’ASSE est l’un des rares clubs français cochant toutes les cases pour un entraîneur ambitieux.

On le savait, Philippe Montanier était supporter de l’AS Saint-Etienne dans sa jeunesse. Il l’a d’ailleurs répété dans le long entretien accordé au Progrès et qui paraît ce dimanche. L’ancien gardien assure ainsi que dans les années 70, « toute la France était derrière les Verts ». Mais au-delà de ça, celui qui est l’entraîneur de l’ASSE depuis le 1er février assure que le club forézien est l’un des rares en France à cocher toutes les cases pour un coach ambitieux comme lui, à savoir un actionnaire fort, des infrastructures modernes et un public passionné.

« Saint-Étienne cochait toutes les cases, avec ce côté cœur en plus »

« Pour moi, un bon entraîneur, c’est gagner et bien jouer. Donner du plaisir aux gens, c’est un des rares métiers où on peut le faire. On sait très bien qu’à Saint-Étienne, si on fait un bon match, la plupart des gens vont passer une bonne semaine et si on en fait un mauvais, elle sera pourrie. Il y a du pragmatisme mais je pense que si l’on joue bien, on a des résultats de manière durable. Et c’est le but. Donc maintenant, on essaye d’améliorer notre qualité de jeu. »

« C’est un club avec des infrastructures, un stade formidable et un public. Dans le foot, il n’y a qu’une seule chose qui ne s’achète pas et c’est le public. Il y a aussi un actionnaire avec un vrai projet et des moyens. Dans le contexte actuel en France, aucun projet n’est fiable et tenable sans cela. Saint-Étienne cochait toutes les cases, avec ce côté cœur en plus. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2