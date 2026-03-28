Dans un entretien au Progrès, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a dévoilé sa méthodologie et elle se distingue grandement de celle d’Eirik Horneland, surtout dans ses rapports avec les joueurs.

Demain, Le Progrès publiera une longue interview de Philippe Montanier. Entraîneur de l’ASSE depuis le 1er février, l’ancien gardien de but a débuté son aventure stéphanoise de la meilleure des façons avec cinq victoires et un nul. Une invincibilité qui a permis aux Verts de remonter à la 2e place du classement alors qu’ils étaient 5es au moment du renvoi d’Eirik Horneland. Dans son interview, Montanier dévoile une partie de sa méthodologie, notamment son rapport aux joueurs. On comprend qu’elle est radicalement différente de celle de son prédécesseur…

« L’homme est complexe et le mental est déterminant »

« Il faut être clair sur sa méthodologie et sa philosophie de travail. Ma méthode, c’est gérer de l’humain. Il y a un équilibre à trouver entre l’exigence, parce qu’on est dans le sport de haut niveau et la bienveillance parce qu’on manage des hommes et que tout le monde est unique. Il faut qu’on donne du sens à ce qu’on fait, qu’on ait leurs retours. Le fait d’avoir une communication transparente doit permettre d’être plus efficient. Quand j’ai fait les entretiens individuels, je voulais savoir d’où ils venaient, la ville, la région… Pas juste un pays. Les frères et sœurs, les enfants… Et le matin, quand je les vois, je leur demande des nouvelles de la famille. C’est une aventure humaine. »

« Je travaille sur le profilage. On a des canaux de communication privilégiés selon la personnalité. Ce qui est important, c’est de trouver le bon pour que l’on soit bien connectés. Il y a l’expérience mais aussi des outils, un préparateur mental qui nous fait aussi une sorte de passeport des joueurs. L’homme est complexe et le mental est déterminant. Un super joueur pas bien mentalement ne performe pas de la même manière. Ce qui me plaît, c’est d’apprendre. Et dans ce métier, je suis toujours en apprentissage. J’apprends chaque année des choses nouvelles, sur moi, sur les autres, sur les technologies puisqu’on parle beaucoup de data… Ça me paraît être une donnée indispensable. Nos dirigeants s’appuient beaucoup là-dessus. C’est important d’avoir des métriques sur l’aspect défensif et offensif. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2