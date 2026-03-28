ASSE Mercato : gros malaise en interne, Kilmer a déjà tranché deux dossiers

Si l’ASSE marche très bien ces dernières semaines, il y a toujours des joueurs un petit peu moins en vue, à l’image des jeunes latéraux Strahinja Stojković et Lassana Traoré. Et ce dernier vit d’ailleurs un certain malaise au club.

Arrivé à l’ASSE dans le cadre du projet post-formation impulsé par Kilmer Sports Ventures, Strahinja Stojković incarne à la fois l’espoir et les doutes du nouveau plan de recrutement stéphanois. Recruté en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, le jeune latéral droit serbe (né en 2007) a suscité un fort intérêt lors de sa signature, mais neuf mois plus tard, son intégration reste contrastée.

Une adaptation délicate mais attendue

L’unique apparition de Stojković avec le groupe professionnel en Ligue 2, face au Mans, n’a pas permis de montrer l’étendue de son potentiel, et son passage avec la réserve a alterné entre performances encourageantes et matchs plus difficiles.

Ce parcours, loin d’être linéaire, est pourtant typique pour un joueur très jeune confronté à un nouveau pays, un nouveau championnat et de nouvelles exigences physiques et tactiques.

Un investissement sur le long terme

À Saint-Étienne, le discours du club est clair, comme le souligne Peuple Vert : on ne juge pas un talent comme Stojković en quelques mois. Lié aux Verts jusqu’en 2029, le Serbe représente un pari sur l’avenir plutôt qu’une solution immédiate. Reste à voir s’il sera prêté la saison prochaine pour gagner du temps de jeu, mais il ne semble pas se diriger vers un départ définitif.

Son profil physique — puissance, capacité à répéter les efforts — correspond au modèle du latéral moderne. Cependant, des axes de progression demeurent, notamment dans la lecture du jeu, la finesse technique et la régularité.

Signaux encourageants et sélection nationale

Malgré un temps de jeu limité en club, Stojković a récemment été appelé avec la sélection serbe U19, où il a débuté face à l’Angleterre lors des qualifications à l’Euro U19. Cette titularisation en sélection confirme la confiance placée en lui au-delà du contexte stéphanois.

Ce type d’expérience internationale est précieux pour un jeune joueur en développement, et peut accélérer sa progression, tant sur le plan tactique que mental.

Malaise pour Lassana Traoré, mais même discours que pour Stojković

Dans le même temps, une autre jeune recrue vit une saison compliquée. En effet, Lassana Traoré, latéral gauche arrivé en provenance du Diambars FC, n’a joué qu’un match lui aussi cette saison, et a enchaîné les petits pépins physiques. Le joueur de 18 ans traverse une vraie période délicate, toujours selon Peuple Vert. Cependant, « il reste pleinement investi. Il travaille pour revenir plus fort. Le staff stéphanois, lui, garde confiance. Le potentiel est là. Il ne s’agit pas de juger Traoré sur ses premiers mois ». Un discours similaire à celui adopté pour Stojković…