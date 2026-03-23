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FRANCE

ASSE : que devient Strahinja Stojkovic ? Une opportunité en or pour se relancer

Par Louis Chrestian - 23 Mar 2026, 11:30
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Peu visible avec l’équipe première de l’AS Saint-Étienne, Strahinja Stojkovic n’a pourtant pas disparu des radars. Bien au contraire. Le jeune latéral droit s’apprête à vivre un moment clé de sa saison avec la sélection serbe U19.

Une occasion en or de se montrer… et peut-être de changer la donne.

Un temps de jeu limité… mais une progression réelle

Avec seulement 67 minutes disputées en équipe première, Stojkovic peine encore à s’imposer dans la rotation stéphanoise. Quelques apparitions, notamment à Geoffroy-Guichard, mais rien de suffisant pour s’installer durablement.

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Dans l’ombre, le Serbe continue pourtant de travailler. Aligné à 11 reprises en National 3, il enchaîne les matchs et montre des signes encourageants.

Ses prestations restent solides, notamment face aux Hauts Lyonnais et à Feurs, où il a su répondre présent. Certains observateurs soulignent même un avantage physique évident : “physiquement au-dessus”.

Une convocation qui change tout

Malgré son faible temps de jeu chez les pros, Strahinja Stojkovic vient d’être appelé avec la Serbie pour disputer le Tour Élite de l’Euro U19.

Une récompense logique pour un joueur en progression, qui reste dans le viseur de sa sélection.

Le défi s’annonce relevé :

  • Angleterre (25 mars)
  • Portugal (28 mars)
  • Pologne (31 mars)

Trois matchs à haute intensité, avec une qualification à l’Euro U19 en ligne de mire.

Une vitrine idéale pour se révéler

Ce rendez-vous international pourrait bien être un tournant. Face à des adversaires de haut niveau, Stojkovic aura l’opportunité de prouver qu’il peut franchir un cap.

Dans un contexte où la concurrence est forte à son poste à l’ASSE, cette exposition tombe à point nommé.

Un avenir encore à écrire

À Saint-Étienne, Strahinja Stojkovic reste un pari sur l’avenir. Entre manque de temps de jeu en équipe première et progression visible en réserve, son profil intrigue.

Le Tour Élite pourrait bien servir de déclic.
Car parfois, il suffit d’une opportunité… pour tout relancer.

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