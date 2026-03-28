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FRANCE

ASSE : une décision de Montanier a plombé le club

Par Raphaël Nouet - 28 Mar 2026, 17:46
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L'entraîneur de l'ASSE, Philippe Montanier.
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L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a accordé quatre jours de repos à ses joueurs. En conséquence, aucun n’a évolué avec la réserve, qui s’est inclinée ce samedi dans un match important pour le maintien.

Philippe Montanier avait prévenu en début de semaine : après six semaines intenses depuis sa prise de fonction, lui, son staff technique et ses joueurs pas appelés en sélection avaient bien mérités des jours de congés. Ainsi, après des entraînements mardi et mercredi, l’entraîneur de l’ASSE a accordé 96h de repos à ses troupes. Prochain rendez-vous : lundi prochain à l’Etrat. Cette décision a toutefois eu un impact négatif sur le club.

5 points d’avance sur la zone rouge mais…

En effet, la réserve jouait ce samedi contre Saran, 8e du classement. En cas de succès, les jeunes Verts, qui étaient pour leur part 11es sur 14, pouvaient revenir à une longueur de leur adversaire du jour, sans parler du fait qu’ils auraient pris leurs distances avec la zone rouge. Mais en l’absence de joueurs de l’équipe première et sans les internationaux U19 que sont Strahinja Stojkovic, Axel Dodote et Paul Eymard, l’ASSE s’est inclinée (1-3) à Salif-Keita face à Saran cet après-midi lors de la 21e journée de National 3.

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Les Verts continuent d’avoir cinq points d’avance sur les trois derniers que sont Cosne, Yzeure et Jura Sud. Mais les deux premiers ont un match de moins et le dernier deux. Demain, Cosne affrontera… Yzeure. L’éventuel vainqueur mettrait la pression sur les Verts, en attendant de voir si Jura Sud remportera son match en retard.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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