ASSE Mercato : Kilmer devrait-il relancer Abdelli (OM) cet été ? 

But Football Club lance le débat autour d’une possible relance d’Himad Abdelli (OM, 26 ans) à l’ASSE au mercato estival.

« Et pourquoi pas ? »

« Voir Himad Abdelli débarquer à l’ASSE cet été serait une excellente idée pour plusieurs raisons. D’abord, il a le profil parfait pour un club en pleine reconstruction : un milieu capable de créer, d’organiser le jeu et de porter l’équipe vers l’avant. À Saint-Étienne, l’Algérien trouverait un environnement moins exposé que Marseille, avec moins de pression, ce qui lui permettrait de retrouver confiance et régularité.

Sa technique, sa vision et sa capacité à se positionner au cœur du jeu seraient un vrai atout pour un collectif stéphanois qui aura besoin de meneurs solides pour performer en Ligue 1. Bref, c’est un joueur capable de dynamiser l’équipe et de faire briller l’ASSE sur le terrain. Reste à savoir si l’OM ouvrira la porte, à quel prix et si l’OL ne se repositionnerait pas sur le dossier le cas échéant… »

Bastien AUBERT

« Pas la meilleure option pour moi »

« Relancer Himad Abdelli à l’ASSE ne semble pas être la meilleure option pour moi. Son arrivée à l’OM est pour l’instant assez difficile, et il n’a pas réussi à s’imposer ni à gagner du temps de jeu significatif, ce qui pose des questions sur sa forme actuelle et sa capacité à être un renfort immédiat et impactant pour Saint-Étienne. Le profil d’Abdelli ne semble d’ailleurs pas « Kilmer compatible », étant donné que la data est privilégiée, et donc d’autres pistes et options s’inscrivent mieux dans ce projet.

De plus, ramener un joueur qui n’a pas convaincu dans un club de Ligue 1 plus exposé comme l’OM ne garantit pas qu’il retrouvera ses meilleures sensations à l’ASSE, même dans un contexte de moindre pression. Cela pourrait même représenter un risque sportif et économique pour un club qui n’a plus le droit à l’erreur. Dans ce cadre, privilégier des profils plus réguliers, en forme et adaptés au style de jeu souhaité paraît plus pertinent que de relancer un joueur dont le rendement récent laisse des doutes. Ce n’est pas le genre de profils qui manque, et l’ASSE a largement les possibilités de se pencher sur d’autres dossiers ».

William TERTRIN

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2