ASSE Mercato : le père de Lucas Stassin rêve de trois destinations

Dans un long entretien, Stéphane Stassin a expliqué comment il voyait l’avenir de son fils…

Stéphane Stassin, ancien joueur professionnel et actuel éducateur à Anderlecht, a accordé un long entretien au journaliste belge Sacha Tavolieri. Il y est bien-sûr question de la situation de son fils à l’ASSE. Stéphane Stassin a notamment attribué la mauvaise passe actuel de Lucas à ses envies de départ l’été dernier et au choix de Kilmer Sports de le bloquer. « Cet été, c’était la folie, a-t-il raconté. Le téléphone n’arrêtait pas de sonner. Lucas a le contre coup de tout ce qu’il s’est passé et c’est normal, ce n’est pas un robot ! »

Cet été, Lucas Stassin aurait pu multiplier son salaire « par dix ou quinze »

Stéphane Stassin ne s’en cache pas : Lucas voulait quitter l’ASSE. « Au moment de signer à Saint-Etienne, Lucas était super emballé. Il adore jouer dans ce stade. Mais le projet n’est plus du tout le même : alors qu’on lui a parlé de Coupe d’Europe, le club est descendu en Ligue 2. Ce n’était pas dans son plan de carrière. Comme il a fait une belle saison, il y a eu des offres : Francfort, qui joue la Ligue des champions, un club du Top 6-7 espagnol, Moscou qui a fait une offre hallucinante. Il y a eu beaucoup de clubs. C’était le moment de penser à lui, à son évolution, à son salaire aussi. C’est son métier. Lucas aurait pu gagner dix ou quinze fois plus qu’à l’ASSE, et au lieu de ça, son salaire a été divisé par deux ! Humainement, ce n’était pas le meilleur moyen de le mobiliser, mais il n’a pas fait de vagues dans les médias et il a gardé le sourire dans le vestiaire. »

La Bundesliga, la Liga et la Serie A, destinations idéales pour Lucas Stassin

Stéphane Stassin est revenu plus en détails sur les offres refusées par l’ASSE. « Il y a eu des offres supérieures à 20 M€. 20, 22 M€ avec des bonus pour atteindre 26-27 M€. C’était gagnant-gagnant. Saint-Etienne aurait réalisé une belle plus value et ça aurait été une belle image pour eux. Mais ils n’ont pas accepté. C’est leur droit. Lucas a été très déçu : il aurait pu jouer la Coupe d’Europe et il se retrouve en Ligue 2, alors qu’il rêve de participer à la Coupe du monde et que Rudi Garcia a expliqué qu’en jouant en Ligue 2, ce ne serait pas possible d’être appelé. » Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir en janvier. Lucas Stassin en profitera-t-il pour quitter l’ASSE ? Selon son père, l’attaquant a le profil pour se développer dans les plus grands championnats… « L’Angleterre, c’est un rêve mais c’est sans doute encore un peu tôt. On me conseille l’Italie, la Serie A. C’est une option même si on voit que c’est difficile pour des joueurs comme Openda et Jonathan David alors qu’ils ont réussi en Ligue 1. L’Espagne, ça correspondrait bien à Lucas, ça le tentait cet été, mais le club intéressé n’avait pas les moyens suffisants pour formuler une offre assez intéressante pour Saint-Etienne. Mais à mon avis, le top, c’est la Bundesliga. J’adore ce championnat, j’aime tout là-bas, l’ambiance, les stades, le jeu développé. Pour les attaquants, il y a beaucoup d’espace. »