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FRANCE

ASSE – Dunkerque (2-1) : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 12 Avr 2026, 06:00
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Victorieuse de Dunkerque (2-1), l’ASSE a enchaîné un 9e match sans défaite avec Philippe Montanier et conforté sa 2e place au classement de la Ligue 2. Voici nos notes pour les Verts.

LARSONNEUR (5,5)

Un bel arrêt en fin de première mi-temps sur une frappe soudaine du remuant Bokele (45e). Et il a été précieux dans ses sorties, sur la fin.

PEDRO (5)

Pedro a été intéressant dans ses projections mais en difficulté défensivement, surtout en première mi-temps. Il s’est ressaisi au retour des vestiaires et on a moins vu Bokele. Il a fini avec des crampes.

LE CARDINAL (6)

Il a apporté beaucoup d’envie et d’intensité d’entrée. Son sens de l’anticipation a aussi mis l’équipe dans de bonnes dispositions et il a failli marquer à deux reprises, avec deux tentatives repoussées par Niflore (33e) et par le poteau (74e).

NADE (6)

Il a encore remporté la quasi totalité de ses duels. Avec des percées balle au pied qui ont amené le danger dans la défense nordiste.

OLD (5)

Un bon centre pour la tête de Le Cardinal (33e). Mais quelques trous d’air.

KANTE (5), puis MILADINOVIC

Devant la défense, Kanté n’a pas ménagé ses efforts, sans rayonner. Remplacé par MILADINOVIC, auteur d’une bonne entrée, pleine d’envie et d’allant.

BOAKYE (6), puis JABER

Boakye s’est illustré d’entrée par une ouverture pour Moueffek (5e) et c’est lui qui a mis Stassin sur orbite pour l’ouverture du score. Mais ses adducteurs sifflaient et Montanier l’a remplacé par JABER, décisif sur le but de Davitashvili en allant récupérer le ballon dans les pieds d’un joueur nordiste.

MOUEFFEK (5,5), puis DUFFUS

Positionné haut, Moueffek a eu deux belles occasions qu’il n’a pu convertir, du gauche. Mais pour son retour dans le onze, il est apparu en jambes et percutant. Remplacé par DUFFUS, qui a provoqué plusieurs coups francs sur son aile gauche.

CARDONA (4),  puis APPIAH

En dedans, imprécis dans ses centres, Cardona est passé à côté de son match, s’attirant même quelques sifflets descendus du kop nord. Remplacé par APPIAH, venu épauler Pedro à droite pour défendre le résultat.

STASSIN (6)

Le Belge a profité de l’offrande de Boakye pour ouvrir le score avec sang-froid. Et il s’est montré inspiré dans ses initiatives et ses remises.

DAVITASHVILI (6)

Cela s’est senti d’entrée de jeu : le Géorgien avait envie de se racheter après son penalty manqué à Nancy (1-1), et après avoir raté une belle occasion en tirant dans le petit filet, à bout portant (21e), sa débauche d’énergie a été récompensée par son but, d’une jolie frappe enroulée.

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