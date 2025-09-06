Jhoanner Chavez n’a jamais réussi à s’imposer au RC Lens. Le latéral équatorien de 23 ans est désormais en partance, et plusieurs clubs belges seraient prêts à l’accueillir.

🟧 Piste crédible

Arrivé à l’été 2023 en provenance d’Independiente del Valle, Jhoanner Chavez était censé incarner l’avenir au poste de latéral gauche au RC Lens. Mais le pari n’a pas pris. Entre méforme, adaptation difficile et concurrence forte, l’Équatorien n’a jamais su se faire une place dans la rotation. Avec seulement quelques apparitions sans éclat, Chavez s’est peu à peu éloigné du projet lensois.

Selon Foot Mercato, une porte de sortie est en train de s’ouvrir. Plusieurs formations de Jupiler Pro League se sont positionnées pour récupérer le joueur cet été. La Belgique, terre d’accueil idéale pour les jeunes sud-américains en quête de tremplin européen, pourrait offrir à Chavez une chance de relancer sa carrière. À 23 ans, le latéral garde une belle marge de progression, mais il lui faut désormais du temps de jeu qu’il n’aura pas à Bollaert.

Leca veut finir le travail en beauté

Pour le RC Lens, cette issue a le mérite de clarifier les choses. Le club artésien souhaite affiner son effectif et libérer des places, notamment dans le secteur défensif. Jean-Louis Leca, nommé à la tête du sportif, poursuit ainsi son travail de réajustement d’un groupe qui doit retrouver de la compétitivité après une saison 2024-2025 en dents de scie.

Le départ probable de Chavez n’est pas qu’un simple dégraissage : il permet aussi au club d’ouvrir une nouvelle marge de manœuvre financière pour tenter un coup à l’hiver. Leca, qui a déjà montré sa capacité à flairer les bonnes affaires en France et à l’étranger, pourrait profiter de ce mouvement pour renforcer l’effectif en ciblant un profil immédiatement opérationnel.