Selon Romain Molina, Lassine Sinayoko pourrait finalement débarquer au RC Lens… mais dans un an et gratuitement, après la fin de son contrat à Auxerre !

Trois jours après la fin du mercato estival, Jean-Louis Leca ne décolère pas contre les dirigeants de l’AJ Auxerre, qui sont revenus sur l’accord convenu avec le directeur sportif du RC Lens pour le transfert de Lassine Sinayoko. « On s’est levé, on s’est serré la main. On s’est regardés dans les yeux, on s’est dit qu’on était des hommes mais, visiblement, ce n’était pas des hommes (rires) », a déclaré le dirigeant à RMC mardi soir. Mais, selon Romain Molina, si Sinayoko ne sera pas lensois cette saison, ce sera peut-être le cas dans un an !

Il devrait être libre en juin prochain

Dans une vidéo publiée mercredi soir, le journaliste d’investigation est revenu la dernière journée du mercato, avec notamment un grand jeu de chaises musicales chez les attaquants. Il a notamment expliqué que Sinayoko avait très mal vécu la volte-face de la direction auxerroise à son sujet. Et qu’en conséquence, il ne devrait faire aucun cadeau à l’AJA quand celle-ci tentera de le prolonger dans les prochaines semaines.

En effet, Sinayoko n’a plus qu’un an de contrat. L’idée serait de partir libre l’été prochain et de toucher ainsi une commission. Le RC Lens aura alors toutes ses chances… s’il souhaite toujours le recruter.