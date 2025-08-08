Le RC Lens a officialisé l’arrivée de Florian Thauvin pour les trois prochaines saisons.

Le RC Lens a officialisé ce mercredi l’arrivée de Florian Thauvin, qui s’engage pour les trois prochaines saisons avec le club nordiste. Un coup fort pour les Sang et Or, qui renforcent ainsi considérablement leur attaque avec un joueur d’expérience et au palmarès déjà bien rempli.

Thauvin, passé notamment par l’Olympique de Marseille où il a brillé, revient en Ligue 1 avec l’ambition de porter Lens vers les sommets. Sa polyvalence offensive, sa capacité à provoquer et à marquer des buts devraient offrir de nouvelles options tactiques à Pierre Sage.

Cette arrivée confirme la volonté du RC Lens de jouer les premiers rôles cette saison, après un mercato déjà dynamique. Thauvin, par son expérience et son talent, pourra être un élément clé dans la quête d’une place européenne, voire plus. Les supporters Sang et Or attendent désormais avec impatience ses premières performances sous leurs couleurs.