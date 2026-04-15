RC Lens Mercato : Baidoo et Sangaré envoyés loin des Sang et Or !

Les supporters du RC Lens verraient d’un bon oeil un départ de Samson Baidoo et Mamadou Sangaré cet été afin de renflouer les caisses du club.

Arrivés l’été dernier au RC Lens, Samson Baidoo et Mamadou Sangaré réalisent une première saison bien au-delà des attentes sous le maillot artésien. Tous deux recrutés 8 millions d’euros, le défenseur central autrichien et le milieu défensif malien représentaient des paris sur l’avenir. Ils pourraient désormais faire l’objet d’une belle plus-value lors du prochain mercato estival, étant devenus les deux plus grosses valeurs marchandes de l’effectif lensois selon Transfermarkt : 25 millions d’euros pour Samson Baidoo et 30 millions pour Mamadou Sangaré.

Les supporters lensois prêts à vendre Baidoo et Sangaré cet été

Dans un sondage que nous avons réalisé sur X, 33% des internautes estiment que le RC Lens doit vendre les deux joueurs cet été. 37 % se prononcent en faveur d’un départ de Samson Baidoo uniquement, tandis que 23 % pensent que l’actuel deuxième de Ligue 2 doit conserver les deux. Enfin, 7 % souhaitent voir partir uniquement Mamadou Sangaré.

Globalement, les supporters du RC Lens sont donc plutôt favorables à un départ de Mamadou Sangaré, et surtout de Samson Baidoo lors du prochain mercato, afin de générer des liquidités importantes pour le club.