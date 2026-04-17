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FRANCE

OM : une vente à l’horizon avec la présidence de Stéphane Richard, c’est validé ! 

Par Bastien Aubert - 17 Avr 2026, 12:20
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Stéphane Richard (OM)

L’arrivée de Stéphane Richard dans l’organigramme de l’OM relance un sujet sensible du côté du Vélodrome : celui d’une possible vente du club. 

Un sondage publié par But! a mis le feu aux discussions autour de l’OM avec une question directe : « L’arrivée de Stéphane Richard est-elle pensée pour une vente future de l’OM ? » Les réponses traduisent une forte incertitude autour de l’avenir du club :

Oui, c’est déjà écrit : 33,3 %
Oui, fort probable : 33,3 %
Non, McCourt tient bon : 11,1 %
Encore loin d’être fait : 22,2 %

Des chiffres qui montrent surtout une chose : le sujet d’une vente n’est jamais loin dans l’environnement marseillais.

McCourt toujours au centre du projet


Dans un club aussi exposé que l’OM, chaque mouvement interne alimente immédiatement les interprétations. L’arrivée d’une figure comme Stéphane Richard, au parcours institutionnel reconnu, suffit à relancer les scénarios autour d’une évolution de la gouvernance. Sans aucune confirmation officielle, ces hypothèses s’installent pourtant dans le débat public et médiatique.

À ce stade, le propriétaire Frank McCourt reste le détenteur du club et n’a jamais annoncé de volonté de cession imminente. Mais la perception d’une transition possible continue d’exister dans une partie de l’opinion. Ce climat nourrit régulièrement des sondages et discussions autour de l’avenir stratégique du club phocéen.

Un sujet récurrent à Marseille

La question de la vente de l’OM revient de manière cyclique depuis plusieurs années. Entre ambitions sportives, enjeux financiers et instabilité perçue, le club reste souvent associé à des spéculations de changement de propriétaire. Chaque évolution dans l’organigramme ravive donc naturellement ce type de débat.

Si les résultats du sondage reflètent davantage un ressenti qu’une information concrète, ils confirment une réalité : l’avenir structurel de l’OM reste un sujet sensible. Et à Marseille, ce type de discussion ne disparaît jamais vraiment, il évolue simplement au rythme de l’actualité du club.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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