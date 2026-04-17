Alors que la fin de saison de Nayef Aguerd (30 ans) à l’OM a été annoncé pas plus tard que ce jeudi, la vérité serait ailleurs.

Coup de théâtre à Marseille. Alors que la saison de Nayef Aguerd semblait terminée depuis quelques heures, un nouveau rebondissement vient totalement relancer le dossier. Et il pourrait bien changer la donne pour l’OM.

Une version initiale remise en cause

Jeudi, plusieurs sources annonçaient une fracture pour Nayef Aguerd, synonyme de fin de saison quasi actée. Une information inquiétante pour le club marseillais, déjà fragilisé dans le secteur défensif. Mais cette version serait en réalité inexacte. Selon Youssef, insider réputé pour sa fiabilité sur le football marocain, la situation est bien différente : « L’information concernant la fracture de Nayef Aguerd n’est pas totalement exacte. Il s’agit en réalité d’une blessure déjà existante. » Un détail loin d’être anodin, qui change complètement la lecture du dossier.

Une blessure complexe mais en amélioration

Dans le détail, Nayef Aguerd ne souffrirait pas d’une fracture nette, mais d’un problème plus complexe mêlant inflammation et fragilité osseuse. Il souffre d’une inflammation du pubis accompagnée d’une fissure osseuse, et il ne s’agit donc pas d’une fracture au sens propre du terme », poursuit Youssef. Cette blessure traînait déjà depuis un certain temps. Malheureusement, il a continué à forcer dessus, aussi bien en club que lors de la CAN. » Résultat, la situation s’est aggravée, notamment faute de repos suffisant.

Deux pubalgies, une seule totalement guérie

Le cas d’Aguerd est encore plus délicat qu’annoncé. Le défenseur marocain aurait en réalité souffert de deux pubalgies distinctes. « Il est également important de préciser qu’il souffrait de deux pubalgies, et non d’une seule, explique l’insider. Le joueur est désormais rétabli à 100 % de sa hernie. » Mais l’autre reste encore fragile, notamment au niveau osseux : « L’os, lui, n’est toujours pas consolidé. » Un état qui nécessite une gestion extrêmement prudente.

Un retour encore possible

Contrairement aux premières informations, la fin de saison d’Aguerd n’est donc pas encore actée. « Pour le moment, son forfait n’est pas encore entériné. Un suivi sera effectué au jour le jour », conclut-il sûr de son fait. Un espoir subsiste donc pour l’OM, même si l’incertitude reste totale. Le défenseur reste actuellement très incertain pour les prochaines échéances, mais un retour n’est plus à exclure si l’évolution est favorable : Il reste donc incertain pour la fin de saison, ainsi que pour la Coupe du monde. Mais une chose est sûre : contrairement à ce qui a été annoncé, Nayef Aguerd n’a pas dit son dernier mot cette saison.