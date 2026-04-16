OM : énorme coup de tonnerre pour Nayef Aguerd !

Une très mauvaise nouvelle vient de tomber pour l’OM concernant Nayef Aguerd.

Un nouveau verdict est tombé pour Nayef Aguerd. Le défenseur central de l’OM ne rejouera plus cette saison, mettant fin aux espoirs d’un retour avant l’été, comme le rapporte @Adammser sur X.

Touché depuis plusieurs semaines au niveau de l’aine, l’international marocain souffrait d’une pubalgie persistante, une pathologie particulièrement handicapante pour les sportifs de haut niveau. Face à l’évolution de la blessure, le staff médical marseillais a pris une décision radicale : une intervention chirurgicale, réalisée le 12 mars dernier, afin de traiter définitivement le problème. Initialement, un retour pour le sprint final de la saison était envisagé. Mais la réalité du terrain a rattrapé l’optimisme du club.

Fin de saison confirmée

Selon les dernières tendances, Nayef Aguerd est désormais forfait jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026, étant donné qu’il souffre d’une fracture du pubis. Une absence longue durée qui s’explique par la nécessité d’une rééducation complète après l’opération.

Dans les faits, le défenseur était déjà programmé pour une indisponibilité allant jusqu’au mois de mai minimum, ce qui compromet définitivement un retour avant la fin de saison.

Un coup dur pour l’OM

C’est un véritable casse-tête pour l’OM. Arrivé comme un pilier défensif, Aguerd s’était rapidement imposé comme un élément clé de l’arrière-garde.

Dans une fin de saison cruciale, notamment en championnat, ce forfait pourrait peser lourd dans la course aux objectifs de top 3. Reste à voir s’il sera apte pour pouvoir disputer la Coupe du Monde avec le Maroc, mais ça paraît très compliqué.