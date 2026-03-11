Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Souffrant d’une pubalgie depuis des mois, Nayef Aguerd (29 ans) a pris la décision de se faire opérer. Une décision qui ne passe pas chez les supporters de l’OM.

La fracture est totale. Déjà gêné physiquement depuis plusieurs mois, Nayef Aguerd (29 ans) pourrait voir sa saison avec l’OM s’arrêter plus tôt que prévu. Selon Foot Mercato, le défenseur marocain aurait pris la décision de se faire opérer d’une hernie sportive, une intervention qui pourrait l’éloigner des terrains plusieurs semaines… et qui a déclenché la colère d’une partie des supporters marseillais.

Une opération envisagée pour le Mondial

Depuis le début de saison, Aguerd alterne les prestations solides et les matchs plus compliqués, souvent handicapé par des douleurs persistantes. Le défenseur central joue avec différents pépins physiques depuis plusieurs mois. La situation aurait poussé l’ancien joueur du Stade Rennais à prendre une décision importante : se faire opérer.

Déjà touché par une pubalgie plus tôt dans la saison, Aguerd souffrirait désormais d’un problème similaire, une hernie sportive qui touche la zone de l’aine. Une intervention chirurgicale impliquerait plusieurs semaines d’absence. L’objectif serait clair pour l’international marocain : se remettre complètement afin d’arriver dans les meilleures conditions possibles pour la Coupe du monde avec le Maroc.

Les supporters de l’OM furieux

Mais cette perspective ne passe pas du tout du côté des supporters de l’OM. Sur les réseaux sociaux, beaucoup accusent le défenseur d’avoir privilégié sa sélection nationale au détriment du club. Plusieurs messages virulents ont rapidement circulé.

Carlos Misère n’a pas mâché ses mots : « L’OM n’est pas un tremplin, ni un centre de rééducation. » De son côté, Marwan Belkacem se montre très déçu par la saison du défenseur marseillais : « Il ne va pas rester grand-chose de sa saison à Nayef. C’est clairement décevant parce que le talent, il l’a. »

Certains supporters estiment même que la situation était prévisible. Antoine28V pointe notamment la stratégie du joueur dans une année importante pour le Maroc : « Il était dès le départ évident qu’il sacrifierait toujours sa saison avec l’OM pour être au top avec le Maroc, dans une année charnière CAN/CDM. Rien de plus normal d’ailleurs. Que dire, donc, de Benatia qui a posé 25M€ sur lui en sachant tout cela… une honte. »

Même sentiment d’incompréhension pour Dim13 : « Ce qui me dérange dans cette info, c’est qu’il l’a fait tout les matchs avec le Maroc pendant la CAN. À l’OM il n’a jamais enchaîné trois matchs de suite, c’est pas nous respecter. Et maintenant Monsieur veut se faire opérer pour être prêt pour la Coupe du monde… lunaire. » Un dossier qui pourrait encore tendre l’ambiance autour de l’OM alors que la fin de saison approche.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France