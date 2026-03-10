Parti avec fracas de l’OM, Roberto De Zerbi ne devrait pas rebondir rapidement. En Angleterre, le technicien italien est déjà pris pour cible.

Le marché des entraîneurs s’anime à toute vitesse et, cette fois, c’est le nom de Roberto De Zerbi qui agite la scène footballistique anglaise. L’Italien, libre depuis son départ douloureux de l’Olympique de Marseille en février dernier, ne manque pas de sollicitations. Homme apprécié pour sa philosophie de jeu audacieuse et sa capacité à bousculer les codes, De Zerbi a, en un clin d’œil, vu plusieurs clubs européens frapper à sa porte, dont Manchester United.

Déjà courtisé par la Fiorentina dès la mi-février, il a également été envisagé par Tottenham avant d’être de nouveau propulsé au cœur des rumeurs liées à la Premier League. Les Red Devils, plus que jamais à la recherche d’un nouvel élan, semblent prêts à miser sur le technicien italien pour écrire une nouvelle page. Pour mieux comprendre cette dynamique, retour sur les décisions importantes de Roberto De Zerbi pour son avenir après avoir quitté l’OM.

Manchester United fait les yeux doux à l’Italien

À Old Trafford, le dossier Roberto De Zerbi est entre toutes les mains. Si un nouveau coach est bel et bien attendu l’été prochain, le profil de l’ancien entraîneur de Brighton plaît pour plusieurs raisons. Son parcours chez les Seagulls, qu’il a menés à une qualification historique pour la Ligue Europa, fait aujourd’hui de lui une référence parmi la jeune génération des coachs offensifs.

Côté mancunien, on retiendra sa capacité à générer du jeu, à développer de jeunes talents et à soutenir les ambitions d’un club qui souhaite retrouver le haut de l’affiche. La presse anglaise ne cache pas que De Zerbi, désormais libre et très motivé par le challenge, nourrit une véritable préférence pour le poste. C’est ce qui, pour beaucoup, rend la piste crédible et emballante à première vue. Reste que la conviction ne fait pas encore l’unanimité, loin s’en faut.

Les réserves anglaises : style, parcours, gestion des crises

Si l’engouement est réel, des voix s’élèvent aussi avec scepticisme du côté de l’Angleterre. Plusieurs observateurs s’interrogent sur la stabilité de De Zerbi, notant que ses aventures à Palerme, Benevento ou encore Sassuolo n’ont jamais vraiment dépassé le cap de trois saisons. Ses passages à Brighton et Marseille, bien qu’intenses, ont également soulevé des critiques sur sa gestion des moments difficiles et des départs précipités.

Résultats marquants : Qualif’ historique pour Brighton en Europe, mais larges défaites contre Manchester City, Arsenal ou encore l’AS Roma.

Qualif’ historique pour Brighton en Europe, mais larges défaites contre Manchester City, Arsenal ou encore l’AS Roma. Gestion de crise : Frustration exprimée face au manque de moyens après la 6e place avec Brighton et départs de cadres comme Moises Caicedo et Alexis Mac Allister.

Frustration exprimée face au manque de moyens après la 6e place avec Brighton et départs de cadres comme Moises Caicedo et Alexis Mac Allister. Adaptabilité : Rapidité des départs et interrogations sur sa capacité à durer dans un environnement exigeant comme Manchester.

Pour de nombreux spécialistes locaux, la peur sous-jacente est de voir l’Italien peiner à s’imposer face à une direction réputée hésitante et un vestiaire parfois fragmenté. D’autant plus que sa tendance à pointer du doigt les manques de ses clubs précédents pourrait faire grincer des dents à Manchester. Pour ceux qui s’intéressent aux différents chemins possibles après son aventure marseillaise, il est intéressant de découvrir les options de carrière qui s’offrent à Roberto De Zerbi après l’OM.

Michael Carrick, le choix du vestiaire ?

La candidature de De Zerbi intervient alors qu’un certain Michael Carrick s’est imposé comme l’un des favoris internes à Old Trafford. Légende du club, actuellement entraîneur intérimaire, Carrick a enregistré six victoires en huit matchs de championnat lors de sa prise de fonction. Son approche tactique, sa connaissance intime du club et la confiance que lui accordent des cadres tels que Bruno Fernandes ou Luke Shaw ne font que renforcer sa cote.

Expérience maison : 12 saisons comme joueur, une culture club ancrée.

12 saisons comme joueur, une culture club ancrée. Résultats immédiats : Seule une défaite depuis son arrivée sur le banc.

Seule une défaite depuis son arrivée sur le banc. Soutien du vestiaire : Apprécié pour sa gestion humaine et technique.

Dans ce climat de grande tension, le choix de la stabilité incarnée par Carrick séduit une partie des supporters et observateurs anglais. Beaucoup s’interrogent : Manchester ne ferait-il pas mieux de miser sur l’homme du sérail, bâtisseur patient et exemple de fidélité au club ?

Entre De Zerbi et Carrick, quelle décision pour United ?

Le dilemme est clairement posé. Entre le souffle innovant de Roberto De Zerbi et la fidélité enracinée de Michael Carrick, Manchester United doit trancher, alors que la pression des résultats et les attentes des supporters atteignent un nouveau sommet. Le club étudie aussi d’autres profils comme Julian Nagelsmann ou Oliver Glasner, preuve que la réflexion est encore ouverte.

L’enjeu ? Trouver l’équilibre entre nouveauté et ADN local, ambition sportive et cohérence de la gestion. La direction mancunienne, qui doit agir avec discernement, se sait attendue au tournant. Il n’est pas impossible que le choix se porte sur un autre nom, ni que Carrick s’impose durablement, mais la lumière médiatique reste, pour l’instant, fixée sur De Zerbi. D’ailleurs, selon certains médias, une nouvelle étape pourrait déjà se dessiner pour l’Italien.

Et vous, supporters ou amateurs de Premier League, quelle voie vous semble la plus prometteuse pour Manchester United ? Faut-il donner sa chance à un innovateur ambitieux comme De Zerbi, s’appuyer sur la légitimité de Carrick, ou bien explorer d’autres horizons à la recherche de stabilité ? Partagez vos avis en commentaire !

