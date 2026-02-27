OM : Roberto De Zerbi a pris une grosse décision pour son futur

Après une expérience intense à l’OM, Roberto De Zerbi se retrouve au centre de nombreuses spéculations sur son avenir. Selon des sources proches de Sky Sports, l’entraîneur italien aurait une préférence marquée pour prendre les rênes de Tottenham plutôt que de rejoindre Manchester United si les deux clubs venaient à lui proposer le poste de manager.

Tottenham, une opportunité séduisante

Roberto De Zerbi est reconnu pour son style de jeu offensif et créatif, qui avait séduit les fans anglais lors de son passage à Brighton. Tottenham, actuellement en période de transition après le départ de Thomas Frank et l’arrivée d’Igor Tudor, avait bel et bien misé sur De Zerbi, mais l’Italien ne souhaitait pas s’engager dans un nouveau projet en cours de saison.

Le parcours de De Zerbi à Marseille, bien que court, a renforcé son profil sur la scène européenne. Arrivé avec la mission de faire progresser le club sur le plan tactique, il a su imprimer sa marque dès la première saison, propulsant l’OM à la 2e place en Ligue 1.

Cependant, des résultats plus mitigés ces derniers mois ont conduit à une séparation d’un commun accord. Malgré cela, son passage en Provence n’a pas entaché sa réputation : il a démontré sa capacité à gérer un club avec de fortes attentes et à s’adapter à un nouveau contexte footballistique.

Manchester United : une option secondaire

Manchester United, qui pourrait nommer un nouvel entraîneur cet été, aurait d’ailleurs été refroidi par la fin d’aventure de De Zerbi à l’OM. En tout cas, selon Sky Sports, l’Italien privilégierait Tottenham pour la liberté tactique et le projet sportif que le club londonien peut lui offrir, plutôt que la pression constante qui accompagne le poste à Old Trafford.

Avec son style offensif et sa vision tactique claire, Roberto De Zerbi reste un profil attractif en Europe, capable de transformer une équipe sur le long terme. Tottenham représente aujourd’hui l’option la plus séduisante pour un entraîneur ambitieux, tandis que son passage à l’OM reste un atout important dans son parcours international.

L’avenir de De Zerbi pourrait ainsi se jouer entre la Premier League et un projet européen ambitieux, mais quoi qu’il arrive, son nom restera associé à l’histoire récente de Marseille.