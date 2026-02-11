L’OM vient de publier une vidéo pour remercier Roberto De Zerbi, quelques heures après son départ. Les commentaires laissent à penser qu’il est déjà regretté par les supporters…

L’OM vient de publier une vidéo pour remercier Roberto De Zerbi pour son année et demi passée à l’entraîner. Il s’agit d’un monologue de l’Italien, prononcé à ses joueurs dans un vestiaire pour leur expliquer tout ce que représente l’OM pour ses supporters. Un moment poignant que certains pensent situer dans les vestiaires du Parc des Princes dimanche dernier, avant la déculottée ayant précipité son départ. Et c’est vrai que le vestiaire semble être celui des visiteurs dans l’enceinte de la porte de Saint-Cloud et que le maillot porté par les joueurs est celui de cette saison.

Beaucoup de supporters le regrettent déjà

Mais le plus intéressant dans cette vidéo, ce sont les commentaires ! Un quart d’heure après qu’elle a été publiée, il y en avait presque 200. Et une grande majorité des messages remerciait Roberto De Zerbi pour son travail depuis l’été 2024. Car à l’époque, après une saison catastrophique de l’OM, pas grand monde ne voulait entraîner un club aussi instable. L’Italien, un peu à la surprise de Medhi Benatia, est venu et a eu des résultats immédiats. Il quitte d’ailleurs l’OM avec la meilleure moyenne de victoires sur les trente dernières années.

On pensait que les supporters marseillais n’en pouvaient plus de ses choix tactiques et de joueurs, surtout après Paris. Mais il semblerait finalement que, comme souvent, c’est la minorité bruyante qui se soit fait remarquer alors que la majorité silencieuse, elle, aurait préféré voir De Zerbi terminer la saison.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France