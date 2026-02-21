Parti de Marseille le 11 février, Roberto De Zerbi a une foule de courtisans. Mais l’un d’entre eux a été refroidi par sa deuxième saison à l’OM.

Viré par l’OM trois jours après une déroute au Parc des Princes (0-5), Roberto De Zerbi a déjà reçu beaucoup de propositions. Notamment de la Fiorentina, en difficulté en Serie A. Il est aussi question d’un intérêt du Napoli, qui devrait se séparer d’Antonio Conte à la fin de la saison. Mais c’est en Angleterre que l’entraîneur italien compte le plus de partisans, son passage à Brighton (2022-24) ayant été loué. Chelsea fait partie des candidats, dans le cas où Liam Rosenior ne parviendrait pas à s’imposer. Et puis, il y a Manchester United, qui voulait déjà le recruter en 2024, quand il a finalement décidé d’aller à Marseille.

MU hésite entre Carrick et Glasner

Mais, selon le média The Athletic, la direction des Red Devils aurait été refroidie par la fin de l’aventure marseillaise de De Zerbi. Entre les mauvais résultats, une relation distendue avec son vestiaire et une incapacité à élever le niveau de jeu de son équipe, RDZ n’a pas marqué des points depuis le début de l’année. Voire même depuis le début de la saison car l’OM avait déjà montré de sérieuses limites à l’automne, notamment lors des défaites à Lisbonne contre le Sporting (1-2), face à Angers (2-2) ou Toulouse (2-2) en championnat.

Désormais, les responsables de Manchester United exploreraient deux pistes. La première mène à Oliver Glasner, qui a annoncé il y a plusieurs semaines qu’il quitterait Crystal Palace à la fin de la saison. La seconde est toute proche puisqu’elle conduit à Michael Carrick, qui a remarquablement redressé MU depuis sa nomination le 13 janvier. De Zerbi, lui, va devoir se concentrer sur ses pistes italiennes. Merci l’OM…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France