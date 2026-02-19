À LA UNE DU 19 FéV 2026
[17:25]ASSE : Geraerts (Reims) fait une annonce qui va intéresser Montanier
[16:54]RC Lens : l’entraîneur de Monaco met le Racing et le PSG dans le même panier
[16:35]OL : Endrick a recadré ses partenaires et même Fonseca (vidéo) !
[16:12]FC Barcelone : Tebas fracasse le Real Madrid dans l’affaire Negreira
[15:42]OM : l’UEFA sanctionne lourdement après le fiasco brugeois
[15:18]OM : Beye tourne la page Rennes, se veut ambitieux mais créé une première polémique
[15:00]Stade Rennais : Beye signe un premier tour de force à l’OM, le FC Nantes dans le coup ! 
[14:45]FC Barcelone Mercato : Rashford met déjà la pagaille au Barça
[14:28]ASSE : le plus grand point faible d’Eirik Horneland corrigé par Philippe Montanier !
[14:10]OM : Habib Beye va choisir un nouveau capitaine avant Brest !
OM : l’UEFA sanctionne lourdement après le fiasco brugeois

Par Raphaël Nouet - 19 Fév 2026, 15:42
💬 Commenter
Les supporters de l'OM lors du match à Bruges.
L’UEFA a doublement sanctionné l’OM après que ses supporters aient allumé des feux d’artifice lors du match décisif du Tour de Ligue à Bruges (0-3).

Décidément, le fiasco brugeois aura coûté cher jusqu’au bout à l’OM ! Non seulement les Phocéens ont été éliminés de la Champions League après avoir chuté lourdement en Belgique (0-3) mais, en plus, cela a constitué le début de la fin pour Roberto De Zerbi, qui a songé à démissionner après cette déroute et l’a fait dix jours plus tard. Les Marseillais se sont en plus couvert de ridicule en essayant de gagner du temps dans les dernières minutes alors qu’ils perdaient largement, tout ça pour se faire éliminer après que le gardien du Benfica a inscrit un quatrième but au bout des arrêts de jeu contre le Real Madrid (4-2). Et cerise sur le gâteau amer, l’UEFA vient de lourdement sanctionner le club.

Pas de parcage visiteurs lors du prochain match de C1

L’instance continentale a décidé d’infliger un match d’interdiction de déplacement aux supporters de l’OM (plus un avec sursis sur une période de deux ans) après que ceux-ci aient allumé des feux d’artifice au stade Jan-Breydel. La prochaine fois que le club jouera en Champions League, il ne pourra donc compter sur le soutien de ses supporters. Reste à savoir si cette sanction concerne les tours préliminaires ou le Tour de Ligue car l’UEFA fait un distinguo entre les deux. Par ailleurs, l’instance a infligé une amende de 25.000€ pour ces débordements. Ça fait cher l’humiliation en mondovision…

L’UEFA précise que cette sanction d’interdiction de déplacement est la conséquence d’un lever de sursis qui remontait au 28 février 2024, soit juste après une double confrontation contre Donetsk (2-2 ; 3-1) en Europa League au cours de laquelle les supporters marseillais avaient craqué de nombreux fumigènes lors du match aller à Hambourg…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)
01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

OMLigue des champions

