Pour sa première conférence de presse comme nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye n’a éludé aucun sujet, même les plus compliqués.

Sa fierté de retrouver l’OM

« C’est une grande fierté, je suis très heureux d’être ici, vous connaissez mon attachement pour ce club. C’est un très beau moment. Mais maintenant, c’est une autre mission qui m’est offerte aujourd’hui, et il faut se détacher des émotions. Je pars du principe qu’il n’y a pas de moment, pas d’épaules (à avoir), ni de timing. À travers ce que j’ai fait, je me suis construit dans le temps. Je ne me pose pas la question de si j’ai quelque chose à prouver ou non. Je suis là parce que j’ai travaillé, et mon objectif est de mettre l’OM au plus haut. »

Son projet de jeu

« Avec cette qualité de joueurs, on doit être dans cette volonté d’être vertical, proposer du football, et être dominant. Il faut être conscient de ce que nous avons à disposition. Proposer un projet de jeu, c’est un peu prématuré. Mais les gens ont envie de vibrer. Et, encore une fois, le travail qui a été fait précédemment était un bon travail. »

Son passé d’ancien joueur

« J’ai eu la chance de vivre ici (entre 2003 et 2007), quatre années où le plaisir a été immense. Aujourd’hui, le club a toujours une aura et un impact énorme en Europe. Ça, ça n’a pas changé. Il faut respirer cette ville, en faire partie, l’incarner à travers l’OM. Il va falloir que je sois capable de transmettre ces valeurs à mon équipe. Connaître ce contexte, c’est le seul atout que mon passage à l’OM me donne, ça ne me donne pas plus de crédibilité. Je serai attendu comme tout le monde sur les résultats. »

« Je ne considère pas que l’équipe est malade. Parfois, il y a des dynamiques plus négatives. Ici, il y a une grande volonté de travail, je l’ai vu à travers toutes les personnes que j’ai rencontrées jusqu’à maintenant. J’ai des objectifs élevés, cette pression-là, il faut savoir l’endosser, mais je n’ai pas de souci avec cela. »

La confiance de sa direction

«Cette confiance-là, je l’ai eue de la part du propriétaire, Monsieur McCourt, de la part de Mehdi Benatia, maintenant je dois l’avoir de la part de mon groupe et du club. Mais s’ils sont venus me chercher, c’est qu’ils estiment qu’il y a une grande confiance, et dans le discours que j’ai eu de la part du propriétaire, il m’a transmis une grande confiance. Je suis très content d’être là, de ma situation contractuelle, et c’est à nous de faire les choses pour mettre l’Olympique de Marseille au plus haut niveau possible.»

Son passage à Rennes

« Pour moi, c’est du passé. Toutes les expériences que vous vivez vous permettent d’apprendre. Dans la vie, on est confronté à une multitude de choses, des succès, des échecs. Ce qui est intéressant dans ce que je vis, c’est de toujours aller plus haut et relever des défis. Mais mon passage à Rennes relève du passé, je préfère me concentrer sur le présent. »

Défense à trois ou à quatre ?

« Des profils sont capables de jouer dans les deux systèmes. Il n’y a pas de problématique par rapport à ça. Je pense que les joueurs sont capables de s’adapter très vite. En 24 heures, il est impossible et n’est pas bon de tout changer d’un coup. Le stage en Espagne nous permettra de bien travailler dans le fond des choses. Et aujourd’hui, il faut s’appuyer sur ce qui a été fait de très, très bien pour avoir de la continuité et aller chercher une victoire à Brest. »

La conférence a duré près d’une heure et, forcément, il a fallu qu’un mot soit mal interprété. Pourtant, Habib Beye maîtrise totalement l’exercice et sa communication mais, à un moment, il a déclaré que « Marseille, c’est un step dans ma carrière, qu’il va falloir que j’assume ». Mohamed Toubache-Ter a immédiatement réagi en s’insurgeant du fait que l’OM n’était qu’une « marche » pour le nouveau coach phocéen. L’insider n’apprécie pas les méthodes d’Habib Beye, qu’il juge opportuniste. Evidemment, les supporters marseillais ont expliqué que l’ancien défenseur avait dit ça pour expliquer que l’OM était une étape supérieure au Stade Rennais…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France