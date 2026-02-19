À LA UNE DU 19 FéV 2026
[13:55]Pronostic Brest – Marseille : Habib Beye peut-il réussir ses débuts sur le banc de l’OM ?
[13:30]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Laval
[13:19]ASSE – Laval : une toute nouvelle venue estampillée RC Lens lancée à Geoffroy-Guichard !
[13:12]RC Lens : Sage annonce la date du retour de Gradit et une pluie de bonnes nouvelles avant Monaco
[12:56]OM Mercato : les révélations de Matt O’Riley sur son passage à Marseille
[12:45]OM – INFO BUT! : après Longoria, un autre départ majeur se profile en haut lieu 
[12:22]FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez a fait son choix, le PSG peut trembler
[12:20]OM : les premières images de Beye à l’entraînement, une première bonne nouvelle tombe avant Brest ! 
[12:02]Une légende merengue voit en Mbappé un fossoyeur du Real Madrid
[11:45]FC Nantes : un proche de Waldemar Kita met un taquet à Franck Haise (Stade Rennais)
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – INFO BUT! : après Longoria, un autre départ majeur se profile en haut lieu 

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 12:45
💬 Commenter
Pablo Longoria (OM)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le probable départ de Pablo Longoria pourrait avoir une répercussion directe sur l’organigramme actuel du club phocéen. 

Pablo Longoria ne devrait plus faire de vieux os à l’OM. Écarté de toute la partie sportive, où le directeur du football Medhi Benatia est désormais seul maître à bord, le dirigeant de 39 ans attend à présent le début de discussions plus concrètes entre son avocat et les équipes de Frank McCourt.

McCourt veut d’abord un nouveau président 

L’Équipe confirme qu’il ne voit qu’une seule issue possible : un départ après bientôt cinq ans de présidence (il avait été nommé fin février 2021). Les discussions pourraient-elles vite aboutir  ? Ce ne sera pas si simple : en cas de départ de Longoria, l’OM perdrait sa voix dans les instances nationales. Et pour qu’un remplaçant potentiel soit éligible, il faut au moins une année révolue d’exercice de président de club, ce qui pose le problème suivant  : personne à l’OM n’est en position d’être candidat en cas de départ de l’Espagnol. Or, cette représentation du club à la LFP est capitale aux yeux de McCourt. Dans le cas où toutes les parties actent finalement une sortie de Longoria, un autre départ serait alors dans les tuyaux : Alessandro Antonello. 

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Antonello dans les pas de Longoria ?

Selon nos informations, l’actuel directeur général de l’OM ne devrait pas poursuivre son aventure à Marseille, entamée à l’été 2025. Proche de Longoria, l’ancien dirigeant de l’Inter Milan était censé incarner une nouvelle phase de structuration et d’ouverture à l’international. Mais en interne, plusieurs lignes ont bougé : les discussions autour de la gouvernance, les divergences sur certains choix stratégiques et la volonté d’installer une organisation plus resserrée auraient rebattu les cartes. Dans ce contexte, le profil d’Antonello ne ferait plus l’unanimité puisque les équipes de McCourt souhaitent désormais travailler sur sa stratégie sportive et financière pour la saison prochaine, avec des décisions fortes attendues sur le mercato, la masse salariale et l’organisation interne. Si la tendance se confirme, ce départ renforcerait donc l’idée d’un OM en pleine mutation structurelle… avec une page Longoria définitivement tournée.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot