OM – INFO BUT! : après Longoria, un autre départ majeur se profile en haut lieu 

Le probable départ de Pablo Longoria pourrait avoir une répercussion directe sur l’organigramme actuel du club phocéen.

Pablo Longoria ne devrait plus faire de vieux os à l’OM. Écarté de toute la partie sportive, où le directeur du football Medhi Benatia est désormais seul maître à bord, le dirigeant de 39 ans attend à présent le début de discussions plus concrètes entre son avocat et les équipes de Frank McCourt.

McCourt veut d’abord un nouveau président

L’Équipe confirme qu’il ne voit qu’une seule issue possible : un départ après bientôt cinq ans de présidence (il avait été nommé fin février 2021). Les discussions pourraient-elles vite aboutir ? Ce ne sera pas si simple : en cas de départ de Longoria, l’OM perdrait sa voix dans les instances nationales. Et pour qu’un remplaçant potentiel soit éligible, il faut au moins une année révolue d’exercice de président de club, ce qui pose le problème suivant : personne à l’OM n’est en position d’être candidat en cas de départ de l’Espagnol. Or, cette représentation du club à la LFP est capitale aux yeux de McCourt. Dans le cas où toutes les parties actent finalement une sortie de Longoria, un autre départ serait alors dans les tuyaux : Alessandro Antonello.

Antonello dans les pas de Longoria ?

Selon nos informations, l’actuel directeur général de l’OM ne devrait pas poursuivre son aventure à Marseille, entamée à l’été 2025. Proche de Longoria, l’ancien dirigeant de l’Inter Milan était censé incarner une nouvelle phase de structuration et d’ouverture à l’international. Mais en interne, plusieurs lignes ont bougé : les discussions autour de la gouvernance, les divergences sur certains choix stratégiques et la volonté d’installer une organisation plus resserrée auraient rebattu les cartes. Dans ce contexte, le profil d’Antonello ne ferait plus l’unanimité puisque les équipes de McCourt souhaitent désormais travailler sur sa stratégie sportive et financière pour la saison prochaine, avec des décisions fortes attendues sur le mercato, la masse salariale et l’organisation interne. Si la tendance se confirme, ce départ renforcerait donc l’idée d’un OM en pleine mutation structurelle… avec une page Longoria définitivement tournée.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France