Officialisé tard mercredi soir par l’OM, Habib Beye arrive à Marseille avec trois renforts dans ses valises.

Contrat signé, mission lancée. À 48 ans, Habib Beye s’est engagé hier pour 18 mois avec l’OM. Arrivé dans la cité phocéenne dans la soirée, il a passé la nuit sur place avant de diriger sa première séance ce jeudi, dans la foulée de la conférence de presse d’avant-match à 14h15, qui fera office de présentation officielle. « Pancho » Abardonado referme donc une parenthèse aussi courte qu’intense, marquée notamment par ce nul frustrant contre RC Strasbourg (2-2), samedi dernier, alors que l’OM menait de deux buts. Une semaine étrange, dans un club encore secoué par de fortes tensions internes.

Trois hommes dans les valises de Beye

Mais la vraie information est ailleurs. Selon les précisions de L’Équipe, Beye n’arrive pas seul à l’OM. Il débarque avec son noyau dur : Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza, ses trois adjoints au Stade Rennais. Un staff resserré, fidèle, déjà rodé à sa méthode. Dans un environnement électrique, cette continuité n’est pas un détail. C’est un bouclier. Abardonado, lui, devrait conserver une place dans un staff moins étoffé que celui de Roberto De Zerbi, dont l’organigramme était particulièrement dense.

Un nouveau cycle démarre à l’OM

Ironie du calendrier : le technicien italien avait remporté son dernier match à la tête de l’OM contre le Rennes de Beye, en huitièmes de finale de Coupe de France (3-0, le 3 février).À Marseille, chaque changement d’entraîneur ressemble à un séisme. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Mais avec trois lieutenants dans ses bagages et un contrat de 18 mois pour installer sa patte, Beye a les cartes en main pour lancer un nouveau cycle. Reste désormais à transformer l’agitation en résultats. À l’OM, plus qu’ailleurs, seule la victoire apaise.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France