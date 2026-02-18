Selon Romain Molina, le sélectionneur du Nigéria, Eric Chelle, suivi par l’OM, chercherait à se placer au FC Nantes, où il succèderait à Ahmed Kantari.

Depuis la défaite à Monaco (1-3), où les Canaris ont encaissé trois buts en cinq minutes à la demi-heure de jeu, le doute n’est plus permis : Ahmed Kantati n’est pas l’homme qui pourra sauver la place du FC Nantes en Ligue 1. Les Kita sont d’accord sur le sujet mais ils hésitent encore à virer l’ancien défenseur car cela désavouerait forcément Franck, à l’origine de sa nomination en décembre à la place de Luis Castro. Il n’y a pourtant plus de temps à perdre qu’un rendez-vous très important se profile ce week-end contre Le Havre à la Beaujoire. Et Auxerre a pris trois points d’avance pour la place de barragiste… Mais selon Romain Molina, un entraîneur pourrait inciter les Kita à actionner le siège éjectable.

Chelle pousserait pour venir maintenant

Cet entraîneur, c’est Eric Chelle. Selon le journaliste, l’ancien Lensois, qui a réalisé une très belle Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigéria, qu’il a mené à la 3e place, a réclamé une énorme augmentation salariale à la fédération des Super Eagles, tout en essayant de se placer à l’OM, qui a préféré Habib Beye, et désormais au FC Nantes ! Molina ne précise pas le moment où Chelle envisage d’arriver en Loire-Atlantique mais vu qu’il y a un danger de relégation et vu sa réussite au Nigéria, il n’a certainement pas l’intention de reprendre la Maison Jaune une fois que celle-ci sera tombée en Ligue 2. Il voudrait donc arriver maintenant avec l’objectif du maintien comme condition à la poursuite de son travail.

Les dirigeants du FC Nantes ouvriront-ils la porte à Eric Chelle ? Dans la catégorie des points positifs, il y a évidemment son expérience très positive à la tête du Nigéria. Ou sa grande expérience de la Ligue 1, connue avec Valenciennes et le RC Lens. Au rayon des points négatifs, il y a le fait qu’il n’a jamais officié sur le banc d’un club d’élite en Europe. Et pour ce qui des anciens défenseurs sans expérience du haut niveau sur le banc, les Canaris ont déjà donné avec Ahmed Kantari…