Le FC Nantes a fait signer un premier contrat pro au jeune Emmanuel Kiah, milieu défensif de formation et promis à un bel avenir.

Arrivé de la réputée Sim’s Academy de Bafoussam à l’été 2025, Emmanuel Kiah a rapidement intégré l’équipe réserve du FC Nantes. Âgé de 20 ans, ce milieu défensif, véritable sentinelle devant la défense, porte le numéro 6 chez les Canaris. Dès son arrivée en Loire-Atlantique, il s’est distingué par son sérieux, sa générosité à l’effort et sa capacité à stabiliser le milieu de terrain.

Un parcours prometteur en équipe réserve

Cette saison en National 3, Kiah n’a pas manqué une occasion de s’illustrer. Il a pris part à l’intégralité des 15 rencontres de la réserve, dont 13 titularisations, pour un total de 1 091 minutes sur la pelouse. Même s’il n’a pas marqué ou délivré de passe décisive, il s’est imposé comme un élément incontournable dans le collectif. Son impact défensif est souligné par seulement trois cartons jaunes et aucune expulsion, illustrant une maturité certaine dans l’usage de son corps et la lecture du jeu. Parmi les joueurs évoluant en National 3 cette saison, son pourcentage de titularisations force le respect.

Un nouveau pari sur la jeunesse du FC Nantes

La signature d’Emmanuel Kiah jusqu’en 2029 est un signal fort envoyé par le FC Nantes. Le club continue de miser sur ses jeunes pousses pour construire le futur, fidèle à sa philosophie historique. Ce processus de professionnalisation, engagé dès que possible pour les éléments prometteurs, permet aux meilleurs espoirs de se projeter au plus haut niveau tout en s’ancrant durablement dans le projet sportif nantais. Un engagement qui résonne aussi avec les ambitions de dynamisme affichées par la formation des Canaris. Pour tout suivre de l’aventure du club, ne manquez pas les dernières actualités du FC Nantes.

Le rôle de la formation camerounaise

Issu de la filière camerounaise, Kiah a fait ses armes à la Sim’s Academy de Bafoussam, structure reconnue pour son exigence et ses résultats. Ce lien fort entre la formation au Cameroun et le centre de Nantes, symbolisé par son parcours, met en lumière l’ouverture du club aux profils internationaux et l’intégration réussie des jeunes africains en France. D’ailleurs, de nombreux jeunes talents camerounais en France nourrissent aujourd’hui les effectifs professionnels.

L’histoire d’Emmanuel Kiah ne fait que commencer sous le maillot nantais, mais elle illustre déjà la passerelle solide tissée entre l’Afrique et la Jonelière. Avec son abnégation et sa marge de progression, le jeune milieu pourrait devenir un atout majeur pour les Canaris dans les années à venir, et pourquoi pas s’imposer comme un modèle de réussite pour la génération suivante. L’avenir promet encore de belles pages à écrire pour celui qui incarne, aujourd’hui, la nouvelle dynamique du FC Nantes.

