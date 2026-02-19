OM : déclasser Longoria ou réintégrer Benatia, quelle a été la meilleure décision de McCourt ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat autour du chaos qui règne actuellement à l’OM.

« Donner les pleins pouvoirs à Benatia »

« Le retour de Mehdi Benatia à l’OM s’impose comme la décision la plus intelligente de Frank McCourt pour sécuriser la fin de saison sur le plan sportif. En reprenant les rênes du secteur sportif et en pilotant la nomination du futur entraîneur, Benatia retrouve un rôle central qui lui permet de se rapprocher du terrain, d’imposer plus de rigueur et de structurer un vestiaire fragilisé par les récentes turbulences. Son influence sera déterminante pour encadrer l’arrivée probable sur le banc de son ami Habib Beye, qui devrait compléter le staff et apporter un souffle nouveau au quotidien de l’équipe.

À court terme, si l’OM veut atteindre ses ambitions — un podium en Ligue 1 et un sacre en Coupe de France —, il n’existe pas de solution plus cohérente : Benatia connaît le club, possède le carnet d’adresses et l’expérience nécessaires pour remettre de l’ordre, optimiser le prochain mercato estival et transformer le potentiel de l’équipe en résultats concrets. Son retour en force au sommet du secteur sportif et la confiance publique de McCourt lui garantissent une direction claire et une dynamique enfin concentrée sur l’objectif final. »

Bastien AUBERT

« Le déclassement de Longoria, mais… »

« Dans le contexte actuel à l’OM, la décision de déclasser Pablo Longoria au profit de Medhi Benatia peut se défendre comme une réponse à une crise sportive et institutionnelle majeure. Des résultats très en dessous des attentes en Ligue 1, une élimination en Ligue des champions, les conflits avec Benatia, les lessives tous les 6 mois dans l’effectif… la responsabilité de Longoria ne peut plus être ignorée. C’est une réorganisation qui permet de répondre au mécontentement croissant des supporters et dans l’espoir de relancer une saison qui partait à la dérive.

Le déclassement de Longoria est totalement logique, et l’objectif est aujourd’hui de stabiliser l’équipe, de redonner une cohérence sportive et d’envoyer un signal fort à l’intérieur comme à l’extérieur du club. Cependant, je ne comprends tout de même pas ce revirement de situation concernant Benatia. C’est précisément l’illustration de l’instabilité quotidienne qui règne à Marseille. McCourt a tenté un coup de poker pour relancer l’OM et reconstruire une dynamique positive, mais ça reste quand même très difficile à suivre ».

William TERTRIN