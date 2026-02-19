OM : Habib Beye va choisir un nouveau capitaine avant Brest !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

À peine nommé sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye doit déjà prendre une décision forte.

Pour le déplacement à Brest, l’entraîneur marseillais sera privé de son capitaine habituel, Léo Balerdi, suspendu après une accumulation de cartons jaunes en Ligue 1 et en Coupe de France depuis le début de saison.

Un contretemps qui oblige le nouveau coach à désigner un nouveau leader… et peut-être à lancer un premier signal fort.

Une absence qui relance la question du capitanat

Depuis sa nomination comme capitaine par Roberto De Zerbi, Léo Balerdi n’a jamais totalement fait l’unanimité.

Souvent critiqué pour ses performances ou son leadership, l’Argentin cristallise régulièrement les débats autour du brassard marseillais.

Sa suspension arrive donc à un moment particulier :

celui du début d’ère d’Habib Beye, qui pourrait être tenté de repartir sur des bases différentes en matière de hiérarchie.

Plusieurs profils expérimentés dans le vestiaire

L’effectif marseillais ne manque pas de joueurs d’expérience capables d’assumer ce rôle.

Mais au vu du début de saison, un nom se détache naturellement : Nayef Aguerd.

Malgré quelques blessures, l’international marocain s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’OM, aux côtés notamment de Timothy Weah.

Solide, expérimenté et respecté dans le vestiaire, Aguerd incarne aujourd’hui le patron de la défense marseillaise.

#SB29OM même s’il n’y a eu aucune communication officielle des instances, confirmation de la suspension de Léo Balerdi pour le match à Brest, pour avoir accumulé cinq cartons jaunes en Ligue 1 et coupe de France depuis le début de saison.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) February 19, 2026

Un premier choix fort pour Beye

Désigner le capitaine pour Brest ne sera pas un simple détail.

Ce choix donnera déjà une indication sur la vision d’Habib Beye, son rapport au groupe et la nouvelle dynamique qu’il souhaite installer.

Se tourner vers Nayef Aguerd apparaîtrait comme une décision logique sur le plan sportif… mais aussi symbolique pour lancer son mandat.

Réponse sur la pelouse brestoise, où l’OM cherchera à réussir les débuts de son nouvel entraîneur — avec, peut-être, un nouveau leader au bras.