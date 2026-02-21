Auteur d’une prestation catastrophique à Brest (0-2), Benjamin Pavard a alerté le nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye, sur un point à améliorer dans les plus brefs délais.

Semaine après semaine, Benjamin Pavard déçoit. Mais il faut reconnaître au champion du monde 2018 qu’il ne se défile pas. Après chaque partie, il fait face aux médias pour analyser sa prestation et celle de son équipe. Hier à Brest (0-2), il n’a pas fait exception à la règle. Il a reconnu la faiblesse collective de son équipe mais également la sienne, lui qui était au marquage de Ludovic Ajorque sur les deux buts encaissés. Mais surtout, il a insisté sur le fait que l’OM ne parvient pas à mettre du rythme dans ses rencontres. C’était déjà le cas sous Roberto De Zerbi, ça continue sous Habib Beye…

« Ça fait plusieurs matchs où je trouve qu’on ne met pas assez d’intensité »

« On est très déçus. On est passé complètement à côté de notre première mi-temps. Dans l’intensité, dans l’impact, on n’était pas là. En deuxième mi-temps, il y avait du mieux. On a beaucoup d’opportunités. Après on a eu ce pénalty… Il va falloir travailler deux fois plus. Quand on est l’Olympique de Marseille, on ne peut pas se permettre de faire des matchs comme ça. Ça fait plusieurs matchs où je trouve qu’on ne met pas assez d’intensité. Pourtant on travaille, mais c’est bien beau de parler. Maintenant il va falloir travailler deux fois plus pour ne pas refaire ce genre de match. On a une grosse semaine pour préparer un match très important qui va vite arriver au Vélodrome face à Lyon. Il va falloir ne rien lâcher. On peut parler de mental, de physique. C’est une période très compliquée. On n’a pas les résultats. Il va falloir répondre présent au prochain match. »

Ce problème de rythme est prégnant depuis un an et demi. A chaque fois que l’OM affronte un adversaire qui joue à un rythme élevé, il est dépassé et fini généralement par s’incliner. Voilà sans doute l’un des points sur lesquels Habib Beye va insister lors du stade en Espagne la semaine prochaine.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France