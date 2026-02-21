L’entraîneur de l’AC Milan, Massimiliano Allegri, a déclaré qu’Adrien Rabiot avait énormément progressé lors de son année à l’OM, sous la houlette de Roberto De Zerbi.

Au lendemain de la première ratée d’Habib Beye à Brest (0-2), les supporters de l’OM n’ont certainement pas envie d’entendre des commentaires le rappelant tout ce qu’ils ont perdu ces derniers mois. Mais cela, l’entraîneur de l’AC Milan, Massimiliano Allegri, ne pouvait pas le savoir. Ce samedi, avant la réception de Parme à San Siro, le technicien a été interrogé sur Adrien Rabiot, débarqué chez les Rossoneri le 1er septembre, en provenance de l’OM, d’où il a été viré après la fameuse bagarre avec Jonathan Rowe dans les vestiaires de Rennes…

« Aujourd’hui, il est beaucoup plus fort que quand il était à la Juventus »

« Rabiot a tellement grandi, a déclaré Allegri devant les médias. Aujourd’hui, il est beaucoup plus fort que quand il était à la Juventus. » Or, Adrien Rabiot n’a connu que l’OM entre la fin de son aventure chez les Bianconeri et son arrivée chez les Rossoneri. Massimiliano Allegri sous-entend donc que c’est Roberto De Zerbi qui a aidé le milieu de terrain à franchir un palier. Quand on voit, aujourd’hui, les difficultés de l’OM dans ce secteur de jeu, on se dit que le départ de Rabiot a été un premier tournant négatif dans la saison marseillaise…

Avec 4 buts et 5 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues, Adrien Rabiot est devenu une pièce maîtresse de l’AC Milan. Un peu comme il l’avait été avec l’OM la saison dernière. La déclaration de Massimiliano Allegri avivera un peu plus les regrets marseillais concernant le Duc…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France